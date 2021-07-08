Казпочта поддерживает молодых специалистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Казпочта» поощряет талантливую молодежь, предлагая выпускникам вузов трудоустройство после успешного прохождения стажировки в компании. Инициатива Zhas Orken Kazpost edition, основанная на программе «Жас өркен» Фонда «Самрук-Казына», реализуется с 2019 года. Проект направлен на повышение эффективности процесса поиска подбора квалифицированных кадров, прежде всего талантливой молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казпочта».

Первичный отбор кандидатов в рамках программы осуществляется на конкурсной основе АО «Самрук-Қазына». В конкурсе могут принять участие молодые казахстанцы - выпускники вузов, подав электронные заявки и пройдя все этапы отбора. Участники, не вошедшие в число 20 финалистов программы «Жас өркен», могут использовать дополнительные карьерные возможности, открывающиеся в рамках проекта Казпочты - Zhas Orken Kazpost edition. Для них проводится дополнительный конкурсный отбор в формате коллегиального интервью с членами комиссии. Финалисты начинают стажировку по интересным им направлениям для изучения и приобретения новых профессиональных навыков. С этой целью для них предусмотрены 4 ротации длительностью по 5 месяцев в выбранных ими структурных подразделениях Казпочты.

В текущем году два молодых специалиста - Мирас Мухаметкалиев и Мәнсия Сәмәмбет после прохождения стажировки приняты на работу в АО «Казпочта». Они прошли 4 ротации в финансовом, почтовом, IT блоках, также в областных и специальных филиалах, изучив основные процессы компании. Мирас будет принят в Корпоративный учебный центр. Выпускница Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова и Europa Universitat Flensburg, University of Southern Denmark Сәмәмбет Мәнсия будет принята в службу GR и внешних связей. Оба специалиста проходили ротацию в этих подразделениях Казпочты.

«Мне выдался шанс стать частью программы молодых специалистов - Zhas Orken Kazpost Edition. Я проходила ротацию в четырёх департаментах: департамент электронной коммерции, департамент трансформации и проектного управления, Астана почтамт, департамент почтовых услуг. Казпочта открыла для меня новый и неизведанный мир почтового бизнеса. За этот период времени я не только обрела знания в вышеупомянутой сфере, но и развила soft skills, которые полезны в работе. Это бесценный опыт», отметила Мәнсия.

«Программа Zhas Orken Kazpost Edition превзошла все мои ожидания! В процессе стажировки я приобрел полезные навыки, такие как составление проектных документов и делового письма, коммуникации продаж, публичных выступлений, а самое главное, приобрел навык готовности к изменению и адаптации, так как мне удалось поработать в 4 разных департаментах, имеющих разные профессиональные задачи. Мне удалось примерить на себя амплуа практикующего менеджера проекта, специалиста по контролю качества оказания услуг, менеджера по продажам и специалиста по обучению работников компании. Думаю, такие программы как Zhas Orken, огромная возможность для молодых амбициозных выпускников начать свой карьерный путь, проверить и улучшить свои знания, обрести практические умения»- рассказывает Мирас.

Добавим, Национальный почтовый оператор в рамках корпоративно-социальной ответственности вплотную сотрудничает с учебными заведениями Казахстана по направлению дуального обучения. На сегодняшний день 6 колледжей в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Семей готовят молодые кадры по специальностям «Оператор почтовой связи», «Техник почтовой связи». Они учатся по специализированным программам и проходят производственные практики в отделениях почтовой связи. По окончании учебного заведения у них есть возможность начать профессиональный путь в АО «Казпочта».