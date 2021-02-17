Казпочта подаст в суд за информацию об «утерянном» в посылке телефоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Казпочта» будет судиться за распространенную информацию об «утерянном» в посылке телефоне. Об этом заявил управляющий директор по рискам и комплайенс АО «Казпочта» Нурканат Нуракинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распространенные сведения в отношении АО «Казпочта», как подтверждено внутренним служебным расследованием, не соответствует действительности. В связи с этим мы считаем, что имиджиевой деловой репутации компании был нанесен урон, так как из-за таких распространяемых сведений складывается устойчивая отрицательная оценка деловой репутации у общественности», - сказал управляющий директор по рискам и комплайенс АО «Казпочта» Нурканат Нуракинов.

В этой связи, по его словам, в будущем компания будет вынуждена обратиться в судебные органы за защитой законных интересов в порядке гражданского судопроизводства.

«Правовая оценка действиям лица, распространившего сведения в отношении компании, будет дана соответствующими компетентными органами. Также в порядке, предусмотренном гражданским законодательством страны, компания рассмотрит вопрос о возмещении виновным лицом возможных убытков, причиненных распространением порочащих сведений», - заключил Н. Нуракинов.

Напомним, 10 февраля в ряде СМИ вышли сюжеты с участием столичного жителя Ильи Гришко, который пожаловался на утерю якобы заказанного им мобильного телефона в посылке «Казпочты». В подтверждение своим словам И. Гришко продемонстрировал заклеенную скотчем коробку.

Сегодня управляющий директор по почтовым услугам и E-commerce АО «Казпочта» Алия Сугирбаева рассказала о проведенном расследовании скандального инцидента.