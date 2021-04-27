Казпочта оказывает госуслуги в районах и селах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жители отдаленных населенных пунктов могут получить государственные и социальные услуги в отделениях АО «Казпочта». Национальный оператор почтовой связи совместно с акиматом Восточно-Казахстанской области запустило пилотный проект «Универсальный агент государственных и социальных услуг», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казпочта».

С 1 апреля 2021 года сотрудники отделений АО «Казпочта» оказали жителям сел и районов ВКО свыше 1 тысячи государственных и социальных услуг. Большая часть этих услуг предоставлена посредством портала egov.kz.

«Казпочта располагает разветвленной филиальной сетью. В некоторых населенных пунктах Казпочта часто является единственным учреждением, которое оказывает какие-либо услуги жителям. Обеспечить им доступ к государственным и социальным услугам - важная социальная задача. В ВКО проект запущен в пилотном режиме, и нам отрадно, что есть хорошие результаты. Мы видим, что наши новые функции востребованы сельчанами и существенно облегчают им доступ к услугам, как и планировалось», - отметил Председатель правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев.

В 167 отделениях ВКО Национального почтового оператора можно получить 628 государственных услуг, среди которых:

- получение электронной цифровой подписи на портале egov.kz;

- заказ всех онлайн-услуг на портале egov.kz (справок, заявлений, уведомлений, касающихся трудоустройства и занятости, образования, здравоохранения, семьи, недвижимости и т.д.),

- подача заявок многодетными и малообеспеченными семьями на получение гарантированного социального пакета для детей от 1 до 6 лет на портале egov.kz,

- подача заявок людьми с ограниченными возможностями на получение технических средств реабилитации: инвалидных колясок, тростей, слуховых аппаратов и др. на портале aleumet.egov.kz,

- подача заявок людьми с ограниченными возможностями на оформление путевок для санаторно-курортного лечения на портале aleumet.egov.kz.

Жители сел и районов ВКО получили возможность получать нужные им услуги в отделениях почты без выезда в областной центр. В результате они экономят свое время и деньги, что особенно важно для сельчан, проживающих в отдаленной местности.

В рамках проекта около 200 действующих операторов почтовой службы прошли обучение в ЦОНах.

Казпочта ввиду высокой социальной значимости проекта планирует распространить опыт восточноказахстанского филиала в других регионах Казахстана.



