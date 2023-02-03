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Казпочта и Яндекс Доставка объявили о планах по сотрудничеству

3 Февраля 2023, 10:30
Казпочта и Яндекс Доставка объявили о планах по сотрудничеству

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На конференции Digital Almaty Яндекс Доставка и Казпочта рассказали о планах инвестировать в улучшение клиентского сервиса. В основе проекта – внедрение технологий Яндекса: запуск доставки посылок из отделений до двери получателя в удобное ему время, автоматическое планирование маршрутов для курьеров и мониторинг качества доставки в реальном времени, передает МИА «Казинформ».

Казпочта планирует автоматизировать процесс построения маршрутов для своих курьеров. Группировать адреса в маршруты и выбирать оптимальный порядок объезда точек с учетом данных о пробках, необходимого времени доставки и сотен других параметров теперь будут алгоритмы. Новый подход поможет эффективно использовать ресурсы курьеров и транспорта и повысить уровень услуг для клиентов.

Кроме трансформации самого процесса доставки, Казпочта планирует внедрить мониторинг качества доставки. Прозрачность позволит исключить разночтение информации, легко анализировать причины отклонения от маршрутов, опозданий и других проблем.

Для оптимизации маршрутов и мониторинга компания будет использовать решения от Яндекс Маршрутизации.

Для удобства своих клиентов Казпочта также планирует запустить услугу доставки отправлений из супермаркета посылок до двери получателя в выбранное им время. Партнером проекта выступит Яндекс Доставка.

«Для нас важно, чтобы услуги Казпочты были удобны для современных занятых людей, которые привыкли покупать онлайн и получать различные услуги по клику в приложении. Технологические решения от Яндекса помогут нам быстрее автоматизировать некоторые процессы, например, построение маршрутов для курьеров в загруженных городах, и предложить новые услуги для наших клиентов», – пояснила Асел Жанасова, председатель правления АО «Казпочта».

После пилотных проектов решения будут запущены в Алматы и Астане, а затем масштабированы на другие города.


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