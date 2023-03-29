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«Казпочта» договорилась о снижении сроков и цены доставки посылок в Казахстан

Малика Сафаргалиева
29 Марта 2023, 13:36
«Казпочта» договорилась о снижении сроков и цены доставки посылок в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При покупках на Amazon сроки доставки товаров в Казахстан уменьшатся, а стоимость снизится до $7-9, передает МИА «Казинформ».

В Лондоне проходит отраслевой логистический саммит Leaders in Logistics. От Казахстана в нем принимает участие глава «Казпочты» Асель Жанасова. По ее словам, компания уже давно работает над тем, чтобы товары с международных онлайн-площадок Amazon и AliExpress быстрее и дешевле доходили до Казахстана. Например, сейчас доставка посылки с Amazon в Казахстан стоит около $75, товары с AliExpess идут в среднем 30 дней.

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На полях форума в Лондоне руководитель «Казпочты» провела переговоры с главой эстонской почты Omniva Мартом Маги и генеральным менеджером логистической компании Cainiao Europe Parcel Network Деннисом Ли.

«Удалось достичь договоренностей об улучшении сервисов доставки Amazon, Alibaba, AliExpress и Lazada для казахстанцев. Уже в этом году при покупках на Amazon сроки доставки в Казахстан будут уменьшены, ее стоимость снизится до $7-9 или в восемь раз», - сообщила Асель Жанасова на странице в сети Facebook.


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