«Казпочта» будет продвигать идею «Казахстан без коррупции» через свою продукцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Казпочта» будет продвигать идею «Казахстан без коррупции» через свои онлайн-каналы и продукцию. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга на площадке Антикоррупционной службы РК в Facebook председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентство вышло с инициативой. Так как у нас очень много продукции – конверты, коробки для посылок – и около четырех тысяч отделений по Казахстану, плюс популярные онлайн-каналы, такие как мобильное приложение Post.kz, сайт Post.kz, наши чат-боты, куда подключено около двух миллионов граждан, Агентство предложило использовать эти каналы для продвижения идеи «Казахстан без коррупции». Мы эту идею поддержали», – сказал С. Сарсенов.

Руководитель «Казпочты» продемонстрировал конверты с отпечатанными на них цитатами из выступлений Елбасы, отметив, что аналогичная информация будет транслироваться через онлайн-каналы. Продвижением такой продукции будут заниматься все отделения «Казпочты».

С. Сарсенов подчеркнул, что клиентами «Казпочты» являются представители всех слоев казахстанского общества. Количество посещений гражданами отделений «Казпочты» составляет 98 миллионов в год.