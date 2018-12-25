Казпочта будет принимать все посылки и письма только в открытом виде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C 1 января АО «Казпочта» будет принимать все посылки и письма от физлиц только в открытом виде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.

«Все регистрируемые почтовые отправления, пересылаемые физическими лицами, будут приниматься в открытом виде (за исключением нерегистрируемых писем). Соответствующая норма (п.2 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О почте») вступает в действие 01 января 2019 года. Почтовые отправления юридических лиц будут приниматься в открытом и закрытом виде», - говорится в сообщении.

Все заказные письма, бандероли и письма с объявленной ценностью, а также посылки необходимо приносить в отделение почтовой связи в открытом виде. При этом, принимая почтовое отправление, оператор почты будет обязан идентифицировать отправителя и зафиксировать его данные.

«Кроме того, отменяется прием почтовых отправлений через почтомат в связи с невозможностью проверки посылок на предмет содержания запрещенных к пересылке предметов. Прием почтовых отправлений с выдачей через почтомат будет осуществляться через отделения почтовой связи.

Принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности здоровья и жизни пользователей услуг оператора почты и его работников», - пояснили в Казпочте.