Формулировку «0-0-24» в рекламе рассрочки от Kaspi Bank изучает АРРФР

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка изучает совместно с Национальным банком использование формулировки «0-0-24» в рекламе рассрочки от Kaspi Bank. Ведомства считают, казахстанцам должна предоставляться полная информация об условиях, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Что касается регулирования рекламы. Реклама — это двигатель торговли, торговля — это большая часть экономики. 17% ВВП — это торговля. Совсем ограничивать было бы неразумно. Вместе с тем я знаю о планах АРФРР о том, чтобы стандартные цифры «0-0-24» были более полно расписаны для населения, потому что, когда ты видишь три цифры, ты не сильно разбираешься, нет того уровня финансовой грамотности. И, конечно, ты можешь принять решение, которое тебе не по плечу. Мы здесь участвуем, помогаем в формировании решения. Запрещать нельзя, я считаю, но нужна прозрачность, чтобы люди понимали, что они делают, на каких условиях, и как они будут за это расплачиваться, — сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

При этом он считает, что реклама «Kaspi-жұма» настойчивая, но не агрессивная. Выбор остается за потребителем.

В целом, по мнению Тимура Сулейменова, рынок потребительского кредитования, беззалогового потребительского кредитования нуждается в дополнительном регулировании.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили правила маркировки онлайн-рекламы для блогеров.