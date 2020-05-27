КазНУ вошел в число ведущих европейских университетов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По данным исследования авторитетного Европейского рейтинга «Academic Ranking of World Universities-European Standard» (ARES) Казахский национальный университет им. аль-Фараби получил высокую оценку «АА+» и вошел в число ведущих европейских университетов, передает МИА «Казинфооим» со ссылкой на пресс-службу университета.

Международный рейтинг ARES проводится с 2011 года Европейской научно-промышленной палатой. В этом году в нем приняли участие более 530 высших учебных заведений стран СНГ, деятельность которых соответствует европейским стандартам. Результаты ARES принимают во внимание ведущие рейтинговые агентства мира. КазНУ остается лидером в рейтинге среди казахстанских вузов значительно опережая многие из них по показателям. Оценку «АА+» в ARES также получили 10 российских ведущих университетов во главе с МГУ им. Ломоносова.

Рейтинг ранжирует вузы по таким показателям, как: научно-инновационная деятельность, качество преподавания, уровень цифровизации, востребованность выпускников, международное признание, академическая мобильность студентов и преподавателей. Также учитываются позиции университета в международных рейтингах и академическом сообществе.

Следует отметить, что КазНУ, взяв курс на трансформацию в исследовательский университет, поступательно повышает свою конкурентоспособность в глобальном научно-образовательном пространстве и успешно продвигается в международных рейтингах. Ведущий казахстанский вуз нацелен войти в число лучших университетов мира.