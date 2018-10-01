КазНУ удостоен престижной награды Web of Science

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ведущий университет страны КазНУ им. аль-Фараби занял первое место среди научно-исследовательских организаций и вузов Казахстана по количеству опубликованных статей в рейтинговых изданиях с ненулевым импакт-фактором, индексируемых в международной базе данных Web of Science за последние 5 лет, сообщила пресс-служба вуза.

Международная компания Clarivate Analytics провела торжественную церемонию вручения независимой награды «Лидер науки - Web of Science Awards», где за выдающийся вклад в развитие науки были отмечены авторы публикаций и научно-исследовательские организации Казахстана.

КазНУ им. аль-Фараби стал обладателем независимой награды в номинации «Лидер по количеству публикаций в Web of Science Core Collection» среди университетов и научных организаций страны.

«Данная награда в очередной раз продемонстрировала лидирующие позиции КазНУ как ведущего центра науки, образования и инноваций, а также высокий уровень исследований и публикационную активность ученых университета в международных рейтинговых журналах. Количество цитирований публикаций ученых КазНУ ежегодно растет на 40%. Это результат системной работы по трансформации КазНУ в исследовательский университет мирового уровня, реализации политики интернационализации и интеграции в глобальное научно-образовательное пространство»,- говорится в сообщении.

Web of Science Core Collection является ведущей базой данных научных изданий мира. В ней индексируются более 18 тыс. журналов, из которых более 12 тыс. имеют импакт-фактор.