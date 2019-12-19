КазНУ расширяет партнерство с ведущими вузами Саудовской Аравии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - КазНУ им. аль-Фараби, признанный лучшим вузом исламского мира, активно расширяет партнерство с ведущими вузами Саудовской Аравии и открывает новые направления сотрудничества, передает МИА «Казинформ».

Вопросы взаимодействия в научно-образовательной сфере были обсуждены в ходе визита ректора КазНУ академика Галыма Мутанова в столицу Королевства Саудовская Аравия (КСА) г.Эр-Рияд и встречи с министром образования доктором Хамадом бин Мухаммад Аль аш-Шейхом, а также ректором Университета имени короля Сауда Бадран Аль-Омаром.





Во время встречи Г.Мутанов подробно рассказал о деятельности КазНУ и его достижениях, а также о планируемых мероприятиях международного масштаба, посвященных 1150-летию великого мыслителя Востока Абу Насра аль-Фараби. Большое внимание саудовская сторона проявила к проекту создания научно-технологической платформы аль-Фараби на территории КазНУ, а также международного IT-кластера «Альянса университетов Шелкового пути», который реализуется в рамках модели «Университет 4.0» совместно с Альянсом цивилизаций ООН. На встрече была выражена обоюдная заинтересованность в реализации совместных научно-инновационных проектов в сфере IT, космических и нано-технологий.

Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовской Аравии (КСА) Берик Арын, отметив достижения дипломатических отношений между двумя странами, акцентировал внимание на необходимости укрепления сотрудничества в области науки и образования. По его мнению, Саудовская Аравия могла бы использовать свой огромный потенциал в научно-образовательной сфере предоставив возможность казахстанской молодежи обучаться не только религиоведению, но и получать глубокие знания по другим направлениям.





В свою очередь, министр образования Саудовской Аравии рассказал о том, что в настоящее время в стране проводятся реформы в рамках «Стратегической программы Саудовской Аравии 2030», направленные на модернизацию экономической и общественной жизни страны. Он выразил готовность сотрудничать с казахстанской стороной в научно-образовательной сфере и оказать содействие в организации мероприятий, посвященных юбилею Аль-Фараби.

По итогам встречи стороны договорились об укреплении научно-образовательного партнерства и двусторонних отношений.

Со стороны КСА для казахстанской молодежи, желающей обучаться в Саудовской Аравии, будут выделены 163 гранта, большая часть из них предназначена на подготовку востребованных специалистов в магистратуре и докторантуре PhD. Также была достигнута договоренность о пересмотре условий приема студентов из Казахстана в вузы Саудовской Аравии. Они будут получать направление после согласования с ведущими казахстанскими высшими учебными заведениями на основании рекомендаций Посольства РК в Саудовской Аравии.



