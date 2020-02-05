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КазНУ имени аль-Фараби открывает филиал в Сирии

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Февраля 2020, 11:20
КазНУ имени аль-Фараби открывает филиал в Сирии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий казахстанский университет КазНУ им. аль-Фараби откроет в столице Сирии - Дамаске свой филиал. Эта инициатива была озвучена во время старта празднования 1150-летия Абу Насра аль-Фараби, который прошел в Алматы, передает МИА «Казинформ».

Выступая на официальной церемонии открытия юбилейного Года аль-Фараби Государственный секретарь РК К.Кушербаев отметил, что в рамках празднования 1150-летнего юбилея великого мыслителя запланированы широкомасштабные мероприятия не только в стране, но и за рубежом, в том числе открытие филиала КазНУ на базе историко-культурного центра Казахстана в Дамаске.

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Эта инициатива была обсуждена на встрече ректора КазНУ академика Галыма Мутанова с президентом Университета Дамаска профессором Мохаммедом Махер Кабакиби, который прибыл на торжества по случаю открытия Года аль-Фараби.

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«Мы полностью поддерживаем эту идею и будем помогать становлению и развитию филиала. Это станет хорошим примером международной колоборации, будет способствовать укреплению двусторонних отношений Казахстана и Сирии в научно-образовательной сфере, а также проведению глубоких исследований наследия аль-Фараби», - отметил ректор Университета Дамаска.

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