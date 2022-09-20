20 Сентября 2022, 14:34

КазМунайГаз выкупил 50% доли в КМГ Кашаган Б.В.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нацкомпания «КазМунайГаз» реализовала колл-опцион на обратный выкуп у АО «Самрук-Қазына» 50% доли в «КМГ Кашаган Б.В.», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт нацкомпании.

Сообщается, что 15 сентября 2022 года АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) использовало свое право в рамках заключенного в 2015 году соглашения «колл опцион» и приобрело у АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) 50% доли в компании ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» за 3,8 млрд долларов США, которой принадлежит 16,88% в Соглашении о разделе продукции по Северо-Каспийскому проекту (далее – проект Кашаган).

«Данное приобретение является одной из самых крупных сделок для «КазМунайГаза» за последние годы. В результате увеличения доли в проекте Кашаган у КМГ улучшатся показатели консолидированной добычи, EBITDA, чистой прибыли и активов. При этом долг компании также увеличится. Планируется, что оплата за приобретение будет осуществляться за счет денежных потоков КМГ Кашаган Б.В.», - сообщил заместитель председателя Правления КМГ Даурен Карабаев.

В 2015 году КМГ продал 50% долю в КМГ Кашаган Б.В. Фонду, чтобы использовать вырученные средства на уменьшение долга с целью недопущения нарушения финансового ковенанта «Чистый Долг / EBITDA <= 3.5х» в еврооблигациях КМГ из-за резкого падения цены на нефть в те годы.

Нынешнему выкупу предшествовала работа по улучшению финансового состояния КМГ, что позволило реализовать данную сделку без давления на кредитные рейтинги.

Мероприятия по улучшению финансового состояния в течение этого периода включали в себя проведение переговоров с миноритарными акционерами и консолидацию доли КМГ в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», работу по оптимизации ковенантного пакета в публичном долге КМГ и выстраиванию долгосрочного графика погашения в соответствии с денежными потоками КМГ. В частности, в результате серии сделок с еврооблигациями КМГ из ковенантного пакета был полностью исключен финансовый ковенант «Чистый Долг / EBITDA <= 3.5х».

В результате проведенной работы общий долг КМГ согласно консолидированной аудированной финансовой отчетности снизился c 19,2 млрд долларов США по состоянию на конец 2014 года до 8,4 млрд долларов США по состоянию на конец первого полугодия 2022 года. С учетом приобретения доли в КМГ Кашаган Б.В. общий долг КМГ сразу после завершения сделки составит около 10,7 млрд долларов США.

Улучшение финансового состояния КМГ было также отмечено международными рейтинговыми агентствами, которые в течение этого периода повысили индивидуальные кредитные рейтинги КМГ.

Ранее 50% доли в компании ЧКОО КМГ Кашаган Б.В. находилась под предварительным арестом, который был снят Апелляционным судом Гааги (Нидерланды) в текущем году. Последующее обжалование этого решения, поданное в Верховный суд Нидерландов, не влияет на выкуп 50% доли КМГ, так как решение апелляционного суда о снятии ареста имеет незамедлительную силу.

Дальнейшие детали сделки будут надлежащим образом раскрыты в финансовой отчетности КМГ.

Фото: www.kmg.kz