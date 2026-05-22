КазМунайГаз внедряет предиктивную аналитику с использованием ИИ на своих нефтеперерабатывающих заводах

В рамках реализации стратегических задач, обозначенных Главой государства в контексте Года цифровизации и искусственного интеллекта, национальная компания КазМунайГаз последовательно продолжает внедрять системы предиктивной аналитики отказов оборудования на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, передает Kazinform.

Сегодня надежность работы заводов дополнительно подкреплена непрерывным потоком данных от тысяч датчиков, установленных на ключевых технологических установках. За счет анализа большого потока информации с помощью искусственного интеллекта, система предиктивной аналитики будет выявлять аномалии в работе оборудования на ранних стадиях и позволит предотвращать внеплановые остановы.



Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ПКОП) уже перешел на трехлетний межремонтный цикл, предполагающий непрерывную эксплуатацию без капитальной остановки. Для дальнейшего усиления надежности, в апреле 2026 года ПКОП начал внедрение первого этапа предиктивной аналитики по самым критичным компрессорам.

Для Атырауского (АНПЗ) и Павлодарского (ПНХЗ) заводов внедрение предиктивных систем является неотъемлемым условием для продления межремонтных периодов. В 2025 году на АНПЗ и ПНХЗ были внедрены пилотные проекты, доказавшие эффективность цифровых решений. Так, на АНПЗ уже функционирует система раннего выявления аномалий для реакторов установки замедленного коксования.



В 2026 году АНПЗ и ПНХЗ начали полномасштабную волну внедрения на самые высококритичные агрегаты. Всего по каждому заводу в течение трех этапов планируется подключить к системе предиктивной аналитики более 100 единиц оборудования.



Первый этап внедрения проекта предиктивной аналитики также реализован на заводе по производству полипропилена — ТОО «KPI». Десять наиболее критически важных технологических узлов подключены к системе.

КМГ как национальная компания продолжает реализацию цифровых проектов по всей цепочке своей деятельности.