«КазМунайГаз» в 2 раза улучшил свои показатели по раскрытию климатической отчетности для инвесторов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии раскрытия климатической отчетности CDP, World Benchmarking Alliance разместил рейтинг Oil and Gas Benchmark 2023, основанный на оценке низкоуглеродного перехода (ACT) и эффективности по социальным показателям, среди 100 ключевых нефтегазовых компаний мира. КазМунайГаз в 2023 году занял 37 место, поднявшись с 77 места в 2022 году, передает МИА «Казинформ».

С рейтингом можно ознакомиться по следующей ссылке.

25 июля АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ, Компания) опубликовал добровольную отчетность за 2022 год по выбросам парниковых газов, а также в области управления водными ресурсами, в рамках глобальной климатической инициативы «Проект углеродной отчетности» (The Carbon Disclosure Project, CDP).

Совершенствование международной климатической отчетности является одним из приоритетов реализации утвержденной Программы низкоуглеродного развития КМГ на 2022-2031 года. КазМунайГаз добровольно раскрывает данные об объемах прямых и косвенных выбросов парниковых газов, об управлении водными ресурсами по всем активам, осуществляет их независимую верификацию, а также делится с международным сообществом информацией о корпоративной стратегии по вопросам изменения климата и водосбережения, результативностью управления выбросами парниковых газов и водными ресурсами, основными рисками и возможностями.

Также КМГ в этом году начал работу по внедрению отчетности по финансовым раскрытиям, связанным с изменением климата в соответствии с принципами TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), с фокусом на оценку климатических рисков и их финансовое влияние на деятельность компании.

Данная работа проводится в поддержку отчетности по устойчивому развитию и внедрению принципов ESG. Обеспечение широкой доступности экологической информации и прозрачность природоохранной деятельности Компании перед общественностью, акционерами, заинтересованными государственными органами и другими сторонами является одним из постулатов Экологической политики и Политики КМГ в области устойчивого развития. Также сообщаем, что в текущем году Компания разрабатывает долгосрочную Программу по управлению водными ресурсами по группе компаний КМГ.

Об АО «Национальная компания «КазМунайГаз»

АО «Национальная компания» КазМунайГаз» является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.

О «Carbon Disclosure Project»

Проект углеродной отчетности (The Carbon Disclosure Project — CDP), существующий с 2000 г., стал золотым стандартом методологии и процесса раскрытия информации по выбросам парниковых газов. Он является важнейшим источником данных в области климатических изменений для мирового рынка. Электронная база данных по углеродной отчетности CDP является крупнейшим в мире регистром, содержащим наиболее полную информацию по корпоративным выбросам парниковых газов (GHG) и корпоративным стратегиям в области изменения климата, которая используется инвесторами при принятии инвестиционных решений. В состав CDP входят более 700 инвесторов с активами более 130 триллионов долларов США.