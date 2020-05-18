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КазМунайГаз сокращает центральный аппарат на 34%

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
18 Мая 2020, 15:50
КазМунайГаз сокращает центральный аппарат на 34%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – КазМунайГаз сокращает центральный аппарат на 34%. Об этом сообщил управляющий директор по управлению человеческими ресурсами АО НК «КазМунайГаз» Даулетжан Хасанов на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рыночные условия, сложившиеся вследствие падения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса, неблагоприятно сказываются на финансовом состоянии компании. Как уже сообщалось, только за первый квартал этого года наша прибыль снизилась в три раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Для стабилизации финансового состояния и снижения негативного влияния рыночных условий в «КазМунайГазе» разрабатывается антикризисная стратегия, которая позволит компании минимизировать потери и создать условия для высокого старта в посткризисный период. Мы сейчас проводим работу по преобразованию операционной модели, в результате которой «КазМунайГаз» станет гибким в управлении, способным оперативно реагировать и принимать эффективные решения для преодоления последствий кризиса. Оптимизируются бизнес-процессы, пересматриваются планы по реализации большого числа проектов и мероприятий, актуальность которых в связи с кризисом теряется. Как следствие, принято решение о сокращении штатной численности персонала центрального аппарата на 34%, с 729 до 480 единиц», – сказал Д.Хасанов.

По его словам, в центральном аппарате решением правления компании от 12 мая утверждена новая система должностных окладов, предусматривающая снижение заработной платы руководящих работников на 30%. В связи с сокращением управленческих должностей и назначением работников на нижестоящие позиции заработная плата руководителей среднего звена снизится на 20%. Оклады остальных работников останутся на прежнем уровне. С учетом отмены премий и бонусов, в 2020 году снижение доходов руководящих работников центрального аппарата составит 50 и более процентов.

Д.Хасанов отметил, что в новой организационной структуре «КМГ» число департаментов сокращено в три раза путем укрупнения по функциональным направлениям, упразднены должности управляющих директоров. Таким образом, общее количество сокращаемых штатных единиц составляет 249. Около 10% высвобождаемых работников будут переведены в дочерние предприятия. Остальные 90% сокращаемых работников покинут систему КазМунайГаза.

Также Д.Хасанов рассказал о мерах поддержки, предусмотренных для высвобождаемых работников. Разработана программа социально-ответственного высвобождения работников, которая включает пакет компенсационных выплат. Высвобождаемые работники получат единовременную компенсацию в размере трех месячных окладов, им будет оказываться финансовая поддержка на протяжении последующих шести месяцев в размере 50% от месячного околада. Для высвобождаемых работников, которые относятся к социально незащищенной категории, размер компенсации увеличен до 12 месячных окладов. Все высвобождаемые работники и члены их семей до февраля 2021 года продолжат пользоваться услугами медицинского страхования за счет компании. Кроме того, в случае наличия задолженности, возникшей по программе льготного кредитования в группе компаний «КМГ», будет оказано содействие в сохранении льготной ставки кредита до конца срока договора кредитования. Также будет оказана комплексная помощь в трудоустройстве.


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