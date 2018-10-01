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КазМунайГаз сделает «умными» 17 своих месторождений

2 Октября 2018 18:02 130
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КазМунайГаз сделает «умными» 17 своих месторождений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал, как работает проект «Интеллектуальное месторождение», внедряемое на казахстанских месторождениях в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Интеллектуальное месторождение» может вести непрерывную обработку данных по работе месторождения для оперативного контроля и быстрого принятия решений. Как показывает международный опыт, реализация подобных проектов позволяет повысить добычу нефти на 1-2%, сэкономить электроэнергию на 10-15%, сократить время восстановления работы скважин на 8-10%, увеличить межремонтный период на 8-10%», - рассказал министр в ходе выступления на пленарной сессии конференции в рамках заседания Всемирного нефтяного совета.

Проект «Интеллектуальное месторождение» уже реализован на месторождении Уаз компании «Эмбамунайгаз». По итогам первого года зафиксировано увеличение нефтедобычи на 773 тонны, экономия электроэнергии на 33%. Как проинформировал министр, сегодня концепция цифрового месторождения тиражируется на другие месторождения.

«Инвестиции на внедрение проекта «Интеллектуальное месторождение» на 17 месторождениях «КазМунайГаза» до 2022 года составят порядка 25 млрд тенге. А экономический эффект оценивается в 56 млрд тенге. Это очень показательные цифры», - отметил Канат Бозумбаев.

Между тем, в электроэнергетической сфере аналогичные проекты - «Цифровой разрез» и «Цифровая электрическая станция» - будут реализованы в ближайшие годы в компаниях, работающих в структуре АО «Самрук-Энерго». «Во всех случаях экономический эффект в разы превосходит планируемые затраты», - подчеркнул глава Минэнерго.

 

 

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Ключевые слова: Цифровой Казахстан, Нефть, Энергетика, Правительство РК,
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Автор:

Дамир Байманов

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