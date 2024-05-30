КазМунайГаз развивает экспортный потенциал Казахстана через морской порт Актау

За 4 месяца 2024 года АО «КазТрансОйл» (дочерняя организация АО НК «КазМунайГаз») произвело отгрузку казахстанской нефти с месторождения Тенгиз из порта Актау в направлении нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» в объеме 490 тыс. тонн. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года прирост составил 356 тыс. тонн, передает агентство Kazinform.

В 2023 году налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО «КазТрансОйл» составил 3 млн 376 тыс. тонн, в том числе из ресурсов месторождения Тенгиз в порты Баку отгружено 1 млн 057 тыс. тонн.

До конца этого года АО «КазТрансОйл» планирует осуществить отгрузку казахстанской нефти с месторождения Тенгиз в общем объеме до 1,5 млн тонн по тому же маршруту.

Технологический процесс транспортировки казахстанской нефти через Каспийское море представляет собой четко скоординированное, продуманное до мельчайших деталей слаженное сотрудничество ведущих компаний страны.

Стратегический объект в сфере транспортировки углеводородного сырья – головная нефтеперекачивающая станция «Актау», которая является отправной точкой казахстанской нефти по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Фото: КазМунайГаз

- ГНПС «Актау» - структурное подразделение Мангистауского нефтепроводного управления акционерного общества «КазТрансОйл». История станции началась в 60-х годах XX века, когда были открыты крупнейшие месторождения Узень и Жетыбай. Почти 60 лет нефтеперекачивающая станция играет важнейшую роль в транспортировке сырья не только во внутренний рынок, но и экспортный потенциал страны, - отмечает Аскар Джулдасов, начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл».

Изначально станция предназначалась для приема нефти с месторождений Узень и Жетыбай по нефтепроводу «Узень-Жетыбай-Актау» и налив в танкеры. Сам же нефтепровод «Узень-Жетыбай-Актау» для перекачки высокопарафинистой нефти запустили в 1966 году, применив метод путевого подогрева нефти. Это дало возможность 10 октября 1966 года отправить первый танкер Каспийского пароходства «Джебраил» с узеньской нефтью из порта Актау на Волгоградский НПЗ. С этого момента и появился новый маршрут для экспорта через Каспийское море.

На сегодняшний день на ГНПС «Актау» представлена вся технологическая цепочка перекачки нефти: 5 насосных станций, высокотехнологичное энергооборудование, резервуарный парк, вмещающий 155 тысяч кубометров нефти. Внедрена модернизированная система пожаротушения с использованием современного оборудования.

Фото: КазМунайГаз

- Это уникальная станция. Здесь сосредоточены все виды перекачки. Станция обеспечивает прием и перекачку по магистральным нефтепроводам, слив с железнодорожных вагонов-цистерн, а также осуществляет налив в танкеры с морских причалов. Головная нефтеперекачивающая станция «Актау» принимает нефть месторождений полуострова Бузачи по нефтепроводу «Каламкас – Каражанбас - Актау», часть которой уходит по морю через порт Актау и танкерами доставляется в морские порты Баку и Махачкала, другая часть перекачивается по нефтепроводу «Узень – Жетыбай - Актау» через нефтеперекачивающую станцию «Жетыбай» в направлении головной нефтеперекачивающей станции «Узень». Далее нефть транспортируется по горячему магистральному нефтепроводу «Узень – Атырау - Самара». Также производится поставка нефти на битумный завод, с последующим приемом уже очищенной нефти с битумного завода. В 2023 году на железнодорожной эстакаде станции возобновился прием нефти ТОО «Тенизшевройл». Это важнейший проект, который позволяет транспортировать нефть по маршруту «Актау - Баку». До конца 2024 года мы планируем принимать до 1,5 млн тонн тенгизской нефти и наливать в танкеры, - поясняет Аскар Джулдасов.

Главные перемены в жизни ГНПС «Актау» произошли за последние 20 лет. Год за годом менялся уровень технологического развития. Активно внедряются проекты по автоматизации производственных процессов. В 2006-2007 годах на ГНПС «Актау» успешно внедрили систему SCADA. Проект позволил автоматизировать производство и управлять дистанционно перекачкой нефти, а это в свою очередь позволило вести производственно-технологический процесс безопасно и бесперебойно в режиме реального времени. Всей сложной системой операторы управляют из местного диспетчерского пункта и главного диспетчерского пункта в Астане.

Фото: КазМунайГаз

Для нефтеналивных танкеров ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (дочерняя организация АО НК «КазМунайГаз», далее – КМТФ) объемы выполняемых рейсов увеличились в несколько раз. По нефтепроводу АО «КазТрансОйл» «черное золото» поступает в танкеры с нефтеналивных причалов морского порта Актау. Танкеры компании КМТФ поставляют отечественное сырье в порты Баку и Махачкала. Руководитель технической службы КМТФ Айдын Серикулы отмечает, что «благодаря расширению Транскаспийского маршрута на текущий момент наблюдается увеличение перевозки нефти в Каспийском море».

Танкеры КМТФ обеспечивают доставку нефти в морские порты Баку (Азербайджан) и Махачкала (Россия). С ростом объема транспортировки нефти на экспорт увеличивается и частота рейсов, выполняемых грузовыми суднами. К примеру, танкер «Тараз», который идет по направлению порта Махачкала, в месяц осуществляет до 6 рейсов, поясняет капитан танкера Вадим Клиновский.

- Маневренные танкеры снабжены системами винто-рулевыми комплексами (ВРК) и патрулирующими устройствами, благодаря которым танкеры могут подходить к причалу и отходить без помощи портовых буксиров. Погрузка сырой нефти в порту Актау осуществляется за 8 часов, круговой рейс танкера судов составляет около 4 дней, - добавил он.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил сделать Транскаспийский международный транспортный маршрут основным связующим звеном, который будет способствовать более полной реализации транзитных и экспортных возможностей страны. В связи с чем усиливаются морские порты и флот на Каспийском море.

В целях развития транскаспийского международного транспортного маршрута между АО НК «КазМунайГаз» и государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики SOCAR было заключено соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан». Сегодня благодаря слаженной работе обеих сторон Казахстан продолжает вести активную деятельность в области усовершенствования экспортного потенциала своей нефтетранспортной системы.

В марте 2024 года АО НК «КазМунайГаз» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR подписали Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики и Меморандум о стратегическом сотрудничестве по купле-продаже казахстанской нефти.