КазМунайГаз и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО НК «КазМунайГаз» и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в городе Шведт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Продавцом нефти выступает дочерняя организации АО НК «КазМунайГаз» — KazMunayGas Trading AG. Покупателем нефти — Rosneft Deutschland GmbH, являющийся одним из акционеров нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie.

«Сегодня мы заключили контракт на поставку нефти в объеме 100 тыс. тонн в месяц до конца текущего года. От лица «КазМунайГаза» хочу выразить заинтересованность казахстанской стороны в продолжении и наращивании поставок нефти в Германию и поблагодарить наших партнеров за плодотворное сотрудничество по данному вопросу», - отметил председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев во время подписания документа.

Объем поставок составит 100 тыс. тонн в месяц до конца 2023 года из ресурсов месторождения Карачаганак. Объем поставки в Германию в 2023 году составит не менее 890 тыс. тонн. При этом, германская сторона заинтересована в увеличении объемов поставок казахстанской нефти и из ресурсов других казахстанских нефтяных компаний.

В 2022 году правительство Германии обратилось к Казахстану с просьбой о поставке казахстанской нефти по нефтепроводу Дружба на НПЗ PCK Raffinerie (г. Шведт). За февраль-май текущего года в Германию по нефтепроводу Дружба направлено 190 тыс. тонн нефти, план на июнь — 100 тыс. тонн.

Ранее с российской стороной согласован транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу Дружба в объеме 1,2 млн тонн на 2023 год.

Как сообщалось, в рамках государственного визита Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Астану, Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию. Казахстан является одним из четырех основных государств, обеспечивающих Германию нефтью.