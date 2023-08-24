КазМунайГаз и Abu Dhabi Ports Group расширяют сотрудничество

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев в ходе рабочего визита в Абу-Даби (ОАЭ) встретился с председателем Правления Abu Dhabi Ports Group (ADP) Мохамедом Джума Аль-Шамиси, передает МИА «Казинформ».



Стороны обсудили текущую деятельность совместного предприятия Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS) в рамках исполнения поручения Президента РК по развитию альтернативных маршрутов экспорта казахстанских углеводородов. В частности, в прошлом месяце были приобретены новые нефтеналивные танкеры дедвейтом 8000 тонн - «Taraz» и «Liwa», которые будут задействованы в перевозках казахстанской нефти по Каспийскому морю.

Напомним, в январе текущего года в ходе поездки в ОАЭ Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководством Abu Dhabi Ports Group. Президент приветствовал планы ADP по развитию морской и портовой инфраструктуры на Каспийском море и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с национальной компанией «КазМунайГаз». Глава государства отметил, что Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии и в Каспийском регионе и проводит работу над диверсификацией транспортных направлений. В частности, страна активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор «Север – Юг».

В ходе сегодняшней встречи стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества по транспортировке нефти в открытых морях. На сегодня совместный пул танкеров ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (КМТФ, дочернее предприятие КМГ) и ADP состоит из 4 судов. В текущем году впервые был подписан договор на перевозку тенгизской нефти в международных водах с компанией Chevron. Танкеры КМТФ И ADP приступили к транспортировке груза по этому контракту.

До конца нынешнего года ожидается пополнение пула еще тремя танкерами ADP - 2 Aframax (дедвейтом 115 000 тонн) и 1 Suezmax (дедвейтом 130 000 тонн).

«Мы удовлетворены развитием нашего сотрудничества с Abu Dhabi Ports Group. Сегодня мы активно работаем над тем, чтобы в перспективе расширить пул международных компаний, пользующихся нашими услугами по транспортировке нефти. В краткосрочной перспективе планируется совместное строительство танкеров для перевозки нефти в открытых морях и в Каспийском море. С учетом расширения танкерного флота в будущем наше совместное предприятие CIMS может стать морским логистическим игроком глобального масштаба», - отметил М.Мирзагалиев.

Кроме того, М. Мирзагалиев и М. Джума Аль-Шамиси обсудили программу трудоустройства казахстанцев на объектах ADP в ОАЭ и других странах. В настоящее время готовится проект соглашения между компаниями в данной области, предполагающего прием на работу казахстанских специалистов в течение пяти лет.

Стоит отметить , что Abu Dhabi Ports Company (ADP) является портовым, промышленным и логистическим оператором Объединенных Арабских Эмиратов, является одной из крупнейших холдинговых компаний региона с широким портфелем крупных предприятий, охватывающих ключевые секторы диверсифицированной экономики Абу-Даби. ADP управляет несколькими кластерами, охватывающими порты, промышленные города и свободную зону, морское дело, логистику и цифровые технологии.

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.