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Казкосмос почтил память защитников Отечества
6 Мая 2022 23:19

Казкосмос почтил память защитников Отечества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В канун Дня защитника Отечества и Дня Победы специалисты космической сферы Казахстана провели торжественные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков и председатель Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Баубек Оралмагамбетов приняли участие в торжественном построении сотрудников АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) и отметили особую роль в честь знаменательных дат.

«В коллективе РЦКС работает более тридцати офицеров запаса, в том числе прошедших школу Байконура, и традиции воинской чести, долга и славы, дань памяти воинам в виде такого торжественного построения личного состава сохраняются у нас с первого дня создания центра», - отметил руководитель РЦКС Мали Жуйриктаев.

Руководители другого предприятия Казкосмоса – АО «НК « Қазақстан Ғарыш Сапары» во главе с руководителем, летчиком-космонавтом, генералом Айдыном Аимбетовым сегодня возложили цветы к памятнику «Отан қорғаұшылар».

Завтра сотрудники предприятий Казкосмоса посетят город Акколь, где находится Центр космической связи. По давней традиции специалисты космической связи Казахстана вместе с гостями почтят память первого министра обороны Казахстана, Сагадата Нурмагамбетова, чей бюст установлен на родине генерала армии.



Автор:
Корреспондент

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