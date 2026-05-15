Казино и букмекеров в Казахстане обязали сдавать расширенную отчетность

Приказом и.о. министра туризма и спорта внесены изменения в Правила осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно изменениям, отчетность будет включать:

сведения о бизнес идентификационном номере организатора игорного бизнеса;

наименование организатора игорного бизнеса;

вид деятельности;

юридический адрес;

сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на начало отчетного периода;

сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на конец отчетного периода;

сведения о количестве участников азартных игр или пари (резиденты) на начало отчетного периода;

сведения о количестве участников азартных игр или пари (нерезиденты) на начало отчетного периода;

сведения о количестве участников азартных игр или пари (резиденты) на конец периода;

сведения о количестве участников азартных игр и (или) пари (нерезиденты) на конец периода;

сведения о количестве отказов в установлении деловых отношений с участниками по основаниям Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

сведения о количестве посещений игорных заведений одними и теми же участниками азартных игр в отчетный период (менее 10 посещений, более 10 посещений, более 50 посещений);

сведения о сумме обеспечения на каждую лицензию в виде обязательных резервов, определяемых Законом «Об игорном бизнесе»;

сведения о сумме выплаченных денежных средств участникам азартных игр или пари;

сведения о сумме полученных денежных средств организатором игорного бизнеса от участников азартных игр или пари;

наименование и вид игорного оборудования;

количество игорного оборудования;

сведения о серийном или инвентарном номере игорного оборудования;

сведения о производителе игорного оборудования;

сведения о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;

сведения об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат;

сведения о техническом состоянии видеозаписывающих систем, в том числе о наименовании видеозаписывающей системы, количестве, дате тестирования оборудования;

сведения о кассе (-ах), в том числе о виде, количестве и месторасположении кассы (адрес);

сведения о постановке на регистрационный учет объектов налогообложения/касс (-ы) в органах государственных доходов;

сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе серийный или инвентарный номер заменившего оборудования;

сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе о количестве игровых столов, указанных при получении лицензии;

сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе информация об увеличении и сокращении количества игровых столов;

сведения о бенефициарных собственниках в составе учредителей, руководителей организатора игорного бизнеса и о первых руководителях организатора игорного бизнеса.

Приказ вступает в силу с 24 мая 2026 года.



Ранее в Казахстане были внесены изменения в типовые правила работы игорных заведений, букмекерских контор и тотализаторов.