24 Июня 2022 19:42

Казино для иностранцев откроется в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Парламент Кыргызстана одобрил законопроект об открытии игорных заведений в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Жогорку Кенеша (Парламент КР, прим.ред.).

Законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для стимулирования привлечения инвестиций и увеличения доходной части республиканского бюджета Кыргызской Республики.

По словам председателя Кабмина Акылбека Жапарова, игорные заведения на первом этапе откроются в Иссык-Кульской области и столице государства. Клиентами казино могут быть исключительно граждане иностранных государств при предъявлении паспорта. В случае нарушений владельцев игорных заведений привлекут к ответственности.

По мнению большинства депутатов, игорный бизнес является одним из факторов привлечения инвесторов, создания рабочих мест, повышения доходов.

Игорная деятельность в КР будет лицензируемым видом предпринимательской деятельности. Выдача лицензий будет осуществляться на платной основе, размер платы за лицензию определяется Кабинетом министров КР.