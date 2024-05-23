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    17:34, 23 Май 2024 | GMT +6

    Казы вошел в ТОП-100 лучших колбас мира

    казы
    Фото: halalspb.ru

    Рейтинг «100 лучших колбас мира» составила электронная энциклопедия TasteAtlas, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    TasteAtlas — это крупный ресурс, посвященный кулинарии. Здесь регулярно публикуют рейтинги различных блюд. Так, в списке «100 лучших колбас мира», традиционная казахская колбаса из конины заняла 81 место. Выше разместились немецкие сардельки боквурст, а ниже шведские колбаски принскорв. Первое место в рейтинге заняла португальская колбаса альйера из города Виньяиш.

    Как следует из описания рейтинга, он составлен на основе оценок пользователей сайта. 

    - В списке «100 лучших колбас мира» до 15 мая 2024 года зафиксировано 7274 оценки, из них 5465 признаны системой легитимными, - говорится в описании рейтинга. 

    Составители также отмечают, что они отсеивают ботов, а также «националистические и местные патриотические рейтинги». 

    - Рейтинг TasteAtlas не следует рассматривать как окончательный глобальный вывод о еде. Их цель - продвигать превосходные местные блюда, прививать гордость за традиционные блюда и вызывать интерес к блюдам, которые вы еще не пробовали, - подчеркивают авторы. 

    Отметим, Казахстан единственная страна из Центральной Азии и СНГ, чье блюдо попало в «100 лучших колбас мира». 

    Теги:
    Культура Национальный бренд Рейтинг Продукты Общество
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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