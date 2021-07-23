+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кажмухан Бекмукашев назначен председателем Комитета геодезии и картографии РК

23 Июля 2021 09:50
Поделиться:
Кажмухан Бекмукашев назначен председателем Комитета геодезии и картографии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом главы МЦРИАП РК Бекмукашев Кажмухан Ахматдинович назначен на должность председателя Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Новости по теме
Мурат Баймукашев назначен заместителем министра внутренних дел РК
Алексей Калайчиди назначен заведующим Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента РК Назначен новый начальник ДЧС Атырауской области Рустем Бигари освобожден от должности вице-министра образования и науки РК

Кажмухан Бекмукашев родился в 1982 году в Оренбургской области (РФ). Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет. Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности юриста в частной организации.

В 2005-2006 гг. — главный специалист отдела развития массовых и национальных видов спорта управления физической культуры и спорта Актюбинской области.

В 2006-2011 гг. — занимал различные должности в аппарате акима Актюбинской области.

В 2011-2012 гг. — начальник межрегиональной земельной инспекции по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям; и.о. заместителя гендиректора РГП «ГосНПЦзем» Агентства РК по управлению земельными ресурсами, г. Актобе.

В 2012-2013 гг. — заместитель директора Департамента геодезии, картографии и геодезического контроля Агентства РК по управлению земельными ресурсами, г. Астана.

В 2013-2014 гг. — руководитель управления геодезии и картографии, Министерство регионального развития РК.

В 2014-2016 гг. — руководитель управления геодезии и картографии, Министерство национальной экономики РК.

В 2016-2019 гг. — руководитель управления геодезии и картографии, Министерство сельского хозяйства РК.

С августа по ноябрь 2019 г. — руководитель управления государственного геодезического контроля и оказания государственных услуг Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК.

С ноября 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Назначения  
Поделиться:
Новости по теме
Мурат Баймукашев назначен заместителем министра внутренних дел РК
Алексей Калайчиди назначен заведующим Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента РК
Назначен новый начальник ДЧС Атырауской области
Рустем Бигари освобожден от должности вице-министра образования и науки РК
Популярное
1 Дополнительные ограничения будут введены в Алматы из-за роста КВИ
2 Мурат Баймукашев назначен заместителем министра внутренних дел РК
3 В какие страны можно летать из Казахстана
4 Алексей Калайчиди назначен заведующим Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента РК
5 Тренер мужской сборной РК по боксу на Олимпиаде прокомментировал итоги жеребьевки
Читайте также
Назначен новый начальник ДЧС Атырауской области
Вопрос регистрации вакцины QazVac в ВОЗ проработают в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив