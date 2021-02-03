Каждый житель Нур-Султана производит один килограмм мусора ежедневно - акимат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно на территорию столичного мусороперерабатывающего комплекса вывозится около 300 тысяч тонн мусора и отходов. Там они проходят несколько этапов: сортировку, переработку и утилизацию. Учитывая рост численности горожан, растет и количество производимого мусора и отходов. Сегодня каждый гражданин города производит 1 кг мусора ежедневно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Переработка мусора позволяет значительно сократить загрязнение. Например, если на естественное разложение пластиковой бутылки уходят десятилетия, то переработав ее, можно получить материал, который принесет пользу окружающей среде. Так, 1 тонна переработанной макулатуры сохраняет 17 деревьев, а 1 тонна переработанных пластиковых бутылок экономит 1,8 тонны нефти.

Чтобы не допустить ухудшения экологии, сейчас как никогда важно продолжить проведение отдельного сбора твердых бытовых отходов. Для этого по городу установлены отдельные контейнеры. Уровень переработки ТБО достиг показателя в 75%, выемки вторичного сырья – 17%. Необходимо планомерно увеличивать данные показатели. Для сбора ртутьсодержащих ламп по городу установлено более 530 специальных контейнеров. На сегодня собрано и утилизировано свыше 500 тысяч штук.

Кроме того, проводится модернизация мусороперерабатывающего завода. Это позволит практически вдвое увеличить мощность предприятия – с 250 тысяч тонн в год до более 450 тысяч в год. Тип сортировки отходов будет переведен с ручного на полуавтоматический.

Помимо бытовых отходов, очень важно перерабатывать и строительные отходы.

В прошлом году в столице приступили к строительству площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда». Это значительно улучшит экологию и санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе.

«Перерабатывая мусор, мы уменьшаем урон, наносимый окружающей среде. Используя твердые бытовые отходы вторично, мы сокращаем не только объём мусорных полигонов, но и сохраняем природные ресурсы. Важно, чтобы в переработке участвовал каждый житель города. Только тогда удастся достичь положительного результата», - отметила руководитель управления охраны окружающей среды и природопользования Алия Кожабаева.