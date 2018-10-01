Каждый вуз может найти свою нишу международного сотрудничества - ректор ТИГУ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Таразский вуз активно интегрируется в мировое образовательное и научное сообщество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О расширении форм международного сотрудничества Таразского инновационно-гуманитарного университета (ТИГУ) корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал ректор Таразского инновационно-гуманитарного университета, доктор филологических наук, профессор Ерболат Саурыков:

- Международное сотрудничество значительно обогащает деятельность вуза, расширяет сферу интересов и практических результатов в науке, учебно-методической работе, подготовке кадров, способствует приобщению коллектива к мировой культуре.

В своем недавнем Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Президента РК подробно остановился на интернационализации образования. Какие же задачи стоят при этом перед нашими вузами? Здесь стоит сказать о расширении форм международного сотрудничества высших учебных заведений, которые являются неотъемлемой составной частью внешнеполитической деятельности государства. Развитие высшей профессиональной школы предполагает совершенствование ее международной деятельности, которая является существенным элементом развития. И главной целью здесь является всесторонняя интеграция Казахстана в мировое образовательное сообщество в качестве равноправного партнера, повышение авторитета национальной системы образования с учетом международного опыта.

- Что вы можете сказать в этом плане о своем вузе?

- Международная деятельность Таразского инновационно-гуманитарного университета направлена на его дальнейшую интеграцию в мировое образовательное и научное сообщество. Эта работа осуществляется в рамках программ сотрудничества с ведущими зарубежными университетами. Реализуются международные образовательные программы и проекты, осуществляется совместная научно-исследовательская деятельность, организуются научно-практические семинары и конференции, обмен преподавательскими кадрами. Развивается студенческая мобильность. В ТИГУ успешно реализуются международные научные и социально-культурные проекты, которые способствуют повышению качества использования профессиональной и языковой подготовки специалистов, использованию новых образовательных технологий, установлению партнерских отношений с иностранными коллегами в различных сферах образования, культуры, технологий, экономики.





- Какова «география» такого международного сотрудничества с зарубежными вузами?

- О «географии» можно судить по договорам об академической мобильности и научно-исследовательской работе с вузами Китая, России, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Южной Кореи, Австрии, Чехии, Польши, Германии, Румынии, Испании, Малайзии, Турции и ряда других стран. Еще один аспект проявляется в росте объема, быстрой переработке и мгновенной передаче информации благодаря внедрению новейших информационных технологий.



- Принимает ли ваш вуз студентов и преподавателей зарубежных стран?

- Да, ТИГУ со своей стороны выступает в качестве приглашающей стороны для студентов и преподавателей вузов-партнеров. В нашем вузе успешно работает центр по изучению корейского и китайского языков. Центром также были организованы интенсивные курсы казахского языка для студентов из Кореи.

ТИГУ поддерживает устойчивые связи со многими зарубежными университетами и международными организациями. Эти контакты активно используются для организации и проведения международных научно-практических конференций, семинаров и круглых столов с участием ведущих специалистов зарубежных университетов. В начале этого учебного года был подписан четырехсторонний договор о совместном научно-исследовательском проекте по тюркологии (КазНУ им. аль-Фараби, университет им. С. Демиреля, Канадский университет Lakehead, ТИГУ). В рамках проекта был приглашен профессор Канадского университета Lakehead Сет Агбо PhD для чтения курса лекций студентам ТИГУ.

- В каких зарубежных вузах учатся сегодня ваши студенты?

- Сейчас наблюдается значительный рост количества студентов из Казахстана, которые обучаются в Польше. Многие польские университеты имеют двусторонние соглашения о сотрудничестве с казахстанскими университетами.

Таразский инновационно-гуманитарный университет тоже имеет опыт сотрудничества с польскими вузами. С 2014 года ТИГУ сотрудничает с Куявско-Поморским университетом (г. Быдгош).

Участие нашего университета в международном форуме лидеров инженерного образования активизирует совместные мероприятия и даст стимул повышению их качества. На такой недавний форум ТИГУ вынес ряд конкретных предложений для дальнейшего сотрудничества с двумя университетами Варшавы. Этому способствует и цель форума, которая заключается в продвижении лучших методов обучения кадров для отрасли высоких технологий, оказании помощи в выборе образования, укреплении связи между академическим миром и производством.

ТИГУ, расширяя поле международного сотрудничества в сфере туризма и туристического образования, в рамках форума подписал договор о международном сотрудничестве с Гданьской высшей школой туризма и гостиничного бизнеса. Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве с Варшавским технологическим университетом.

Опыт расширения международной деятельности с соседними региональными вузами свидетельствует о появлении новой тенденции в организации международного сотрудничества и мог бы быть полезен любому региональному университету, нацеленному на развитие международных связей.

Международные связи многих отечественных университетов служат своего рода иллюстрацией к тезису о «географической» специфике интернационализации образования казахстанских вузов. Сегодня практически любой вуз может найти свою нишу международного сотрудничества и продолжить успешное встраивание в процесс интернационализации образования с тем, чтобы занять достойное место на отечественном и зарубежном рынке образовательных услуг, а также расширить свое влияние на культурную, экономическую и социально-политическую жизнь региона.

- Спасибо за беседу.