Каждый второй сотрудник группы компаний «Самрук-Қазына» привился от коронавируса

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - При этом первую дозу вакцины получили уже две трети работников Фонда, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба АО «Самрук-Қазына», в компаниях группы продолжается массовая вакцинация работников. На 10 августа первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 184 594 работников, или 67,1% сотрудников всей группы. Два компонента вакцины от COVID-19 получили 138 652 человек, или 50,4% коллектива. Таким образом, каждый второй сотрудник группы «Самрук-Қазына» вакцинирован против коронавируса.

Лидирует по темпам вакцинации АО «Samruk-Kazyna Construction», здесь первым компонентом привились уже 95% сотрудников – 76 из 80 работников. Также высокие темпы вакцинации в АО «КазТрансГаз» - 10 843 из 12 617 работников (86%) получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Вакцинируются и остальные сотрудники Фонда:

- АО «НК «Қазақстан темір жолы» - 79 481 из 110 846 работников (72%)

- АО «Казахтелеком» – 16032 из 20 604 работников (79%)

- АО «Казпочта» - 13 225 из 20 339 работников (65%)

- АО «НК «КазМунайГаз» - 28 039 из 62 600 работников (45%)

- АО «НАК «Казатомпром» - 15 032 из 19 089 работников (79%)

- АО «Самрук-Энерго» - 13 275 из 16 969 работников (78%)

- АО «Эйр Астана» – 3 713 из 5 355 работников (69%)

- АО «KEGOC» - 3 592 из 4624 работников (78%)

- АО «НГК «Тау-Кен Самрук» - 656 из 863 работников (76%)

- АО «Qazaq Air» - 164 из 281 работников (58%)

- ТОО «Объединенная химическая компания» - 333 из 642 работников (52%)

При этом топ-менеджеры «Самрук-Қазына» и портфельных компаний привились еще в апреле текущего года. Тогда же стартовала акция в соцсетях #мен_екпе_алдым #я_вакцинировался, в ходе которой руководители компаний личным примером доказывали важность вакцинации.

Но, как отметили в пресс-службе Фонда, пока угроза пандемии не ликвидирована, усиливаются меры безопасности – 80% сотрудников корпоративного центра отправлены на удаленный режим работы.