Каждый второй несовершеннолетний правонарушитель не учился и не работал – МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК нарисовали портрет граждан, совершающих правонарушения. По информации ведомства, 80 % преступников безработные, 51 % преступлений в мегаполисах совершаются приезжими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о том, что в одной из столичных школ обсудили проект Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. По поручению министра начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов встретился с учениками старших классов и преподавательским составом столичной школы-лицея 22.

«Суть Концепции заключается в поэтапном переходе органов внутренних дел к «сервисной» модели взаимодействия с гражданами для построения безопасного и правового общества, с охватом всех сфер жизнедеятельности.

Текущее положение показывает, что 80 % преступников безработные, 33 % преступников ранее судимые, 50 % преступлений против личности совершены в алкогольном и наркотическом опьянении, каждый второй несовершеннолетний правонарушитель не учился и не работал, 51 % преступлений в мегаполисах совершаются приезжими», - сказала представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

На встрече со школьниками Санжар Адилов отметил, что силовыми мерами при помощи одной только полиции проблемы совершения уголовных правонарушений не решить, так как на ее уровень влияют социальные, экономические, географические, миграционные, природные, культурные, демографические и другие факторы. Их более 250. По его словам, реализация Концепции позволит перейти на качественно новый уровень обеспечения правопорядка для устойчивого развития Казахстана.