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Каждый второй казахстанец получает информацию из Интернета - социсследование

7 Февраля 2020 17:01
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Каждый второй казахстанец получает информацию из Интернета - социсследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждый второй казахстанец получает информацию из Интернета. Об этом заявил медиа-консультант Асхат Еркимбай, выступая на IV Форуме создателей казахоязычного онлайн-контента QazForum, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Internews Kazakhstan попытались найти ответ на вопрос,откуда в основном берут информацию жители Центральной Азии, в частности, таких стран как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. По результатам опроса на первом месте в качестве источника информации стояло телевидение. На втором месте - Интернет. В Казахстане же каждый второй человек ответил, что получает информацию через Интернет. На третьем месте - социальные сети, родственники и друзья», - отметил медиа-консультант Асхат Еркимбай.

Вместе с тем он сообщил, как в основном проводят свое время в Интернете жители Ценральной Азии.

«В Центральной Азии люди, прежде всего, пользуются Интернетом для развлечения, ознакомления с новостями, для просмотра фильмов. По сравнению с другими странами региона в Казахстане хорошо налажена система Интернет-платежей, пользования услугами банков, электронная торговля. То есть наша аудитория привыкла через Интернет продавать товары и покупать их. По итогам социально-демографического опроса выяснилось, что увеличивается число пользователей казахского контента», - добавил Асхат Еркимбай.


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Ключевые слова: Интернет, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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