Каждый второй автомобиль в Казахстане старше 20 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество легковых автомобилей в РК за 2022 год увеличилось на 2,9%, составив на начало 2023 года 3,91 млн единиц. Из них количество легковых автомобилей старше 10 лет достигло уже 2,76 млн — сразу на 14,7% больше, чем на начало 2022 года. Доля легковых автомобилей старше 10 лет за год выросла с 63,4% до 70,6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Более того, 5 из 10 легковых автомобилей в РК и вовсе старше 20 лет — это почти 2 млн авто. Машин возрастом от 10 до 20 лет в стране насчитывается 816 тысяч.

Треть всех легковых автомобилей возрастом более 10 лет в РК приходится лишь на три региона: Алматинскую область (406,6 тысячи единиц), Алматы (310,6 тысячи единиц) и Восточно-Казахстанскую область (211,8 тысячи единиц). При этом самая большая доля автомобилей старше 10 лет в региональном автопарке зафиксирована в Жамбылской (86,7%), Жетысуской (85,9%) и Алматинской (84,1%) областях.

В то же время есть два региона, где нет такого засилья «автохлама», как в среднем по РК — Атырауская область и Астана, где на долю машин старше 10 лет приходится менее половины автопарка: 45,5% и 48,1% соответственно.

Тем временем, если говорить про совсем «старичков» старше 20 лет, почти половина таких легковых автомобилей приходится на пятерку регионов: Алматинскую область (317,8 тысячи единиц), Алматы (177,2 тысячи единиц), Карагандинскую (157,3 тысячи единиц), Восточно-Казахстанскую (154,9 тысячи единиц) и Жамбылскую (145 тысяч единиц) области.

Любопытный момент: как пишет Еnergyprom.kz, в ныне уже не существующей Южно-Казахстанской области все еще зарегистрированы 103,2 тысячи легковых автомобилей старше 20 лет. У 115,9 тысячи легковых автомобилей возрастом более 20 лет вообще не указан регион.

Напомним, в текущем году проводится легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года (легализация продлится до 1 июля 2023 года). Более 60 тысяч казахстанцев легализовали иностранные авто. Праворульные машины-конструкторы также можно будет легализовать в Казахстане. Подробно с правилами легализации авто можно ознакомиться здесь.

За 2022 год на учет поставили 678,6 тысячи легковых автомобилей возрастом более 10 лет, что составляет 61,3% от всех поставленных на учет легковых автомобилей в этом периоде. В 2021 году на них приходилось 60%.

При этом из них 430,5 тысячи легковых автомобилей старше 20 лет. Больше всего «автохлама» в 2022 году было поставлено на учет в декабре (45,4 тысячи единиц), октябре (42,9 тысячи единиц) и мае (39,5 тысячи единиц).