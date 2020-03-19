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Каждый вечер аплодируют медперсоналу в Бельгии

19 Марта 2020 07:35
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Каждый вечер аплодируют медперсоналу в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Как и во Франции, в Нидерландах или Испании, в среду вечером бельгийцы одновременно аплодировали в знак уважения работе медицинского персонала, борющегося с пандемией коронавируса COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Таким образом жители страны ответили на призыв в социальных сетях аплодировать со своих балконов, окон или крыш каждый вечер в 20:00, начиная со среды, профессионалам, которые в эти минуты находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом нового типа.

Работа медиков и других экстренных служб пользуется большой поддержкой у населения. В брюссельские больницы люди приносят маски, которых не хватает, рестораны предлагают бесплатно еду, а скаутские организации поделились палатками на случай чрезвычайных ситуаций.

Отметим, в Бельгии, где проживает чуть более 11 млн человек, коронавирус стал причиной 10 смертей, тогда как у 1243 человек тесты на COVID-19 дали положительный результат. Начиная с полудня среды до 5 апреля населению рекомендовано оставаться в своих домах.


Фото: vrt.be

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Ключевые слова: Здравоохранение, Евросоюз, Общество, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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