Каждый участник - победитель - Алтай Кульгинов об Astana Marathon 2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что на территории проведения Astana Marathon внедрили проект Ashyq. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Astana Marathon - популярное событие среди любителей бега и всех тех, кто приобщается к спорту. Мы рады организовать для наших горожан полюбившиеся им спортивное мероприятие, ведь благодаря увеличению числа вакцинированных, город постепенно возвращается к прежнему ритму жизни. В забеге участие приняли вакцинированные, также для безопасности на территории внедрили проект Ashyq.

Радует, что участие в марафоне принимало как молодое поколение, так и старшее, также среди участников были сильные духом люди - люди с особенными потребностями, иностранцы и те, кто впервые принимал участие в подобных забегах. В рамках Astana Marathon 2021 были предусмотрены две дистанции: на 42.2 км и 10 км. Нынешний марафон имеет «бронзовый» статус, который был присвоен организацией World Athletics в 2019 г.

В марафоне главное не то, кто прибежит к финишу первым, а кто получит удовольствие от самого процесса! Ведь бег и регулярное занятие спортом положительно влияет на здоровье, укрепляет иммунитет! Каждый участник - победитель, так как благодаря именно упорству и тренировкам смог преодолеть препятствия.

По поручению Главы государства уделяем особое внимание массовому спорту: приобщению наших горожан к различным видам спорта, созданию должной спортивной инфраструктуры, поддержке детско-юношеских спортшкол. Столицу по праву можно назвать спортивным городом!

Astana Marathon 2021 является благотворительным. В этом году собранные средства будут направлены на приобретение оборудования для детей с особенными потребностями. Ранее организаторами Astana Marathon было собрано свыше 37 млн тенге для благотворительных организаций», - написал аким столицы.