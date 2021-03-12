Каждый участковый должен быть в чате у своего КСК - Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой эффект даст включение участковых полицейских в чаты жильцов, рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в сельской местности нагрузка на одного участкового, то есть он должен обслуживать территорию, в которой проживают 1 800 человек. В городской – 2 300. Это норматив, утвержденный постановлением Правительства. Но в то же время у нас есть определенная миграция населения... Есть села, где нет условий для проживания, но это северные регионы. В южных регионах плотность очень высокая. Это Туркестанская, Жамбылская области, города Шымкент, Алматы и Нур-Султан - не исключение, поэтому нам оперативно приходиться увеличивать количество участковых пунктов, и нагрузка у нас растет. В селе, если нагрузка падает иногда до 1 тысячи человек, то в городах на одного участкового до 5 тысяч возрастает. Поэтому сейчас мы принимаем меры по пересмотру нагрузки, вдобавок мы введем все-таки старших инспекторов полиции, чтобы они взаимодействовали с местными исполнительным органами – акиматами. Потому что необходимо работать с КСК», - сказал Ерлан Тургумбаев во время правительственного часа в Сенате.

По словам министра внутренних дел, участковый полицейский должен быть в курсе всех событий, происходящих на жилых участках.

«Сейчас мы сделали новый тренд – каждый участковый должен быть в чате у своего КСК. Многие КСК не хотят этого, даже участковый утром ходит туда и пишет, его оттуда убирают. Но в то же время в этом чате обсуждается всё: у кого, какая собака дома, кто вчера пьянствовал, где, в какой квартире притон, где квартиры сдаются в аренду, куда выносится мусор. То есть участковый должен быть в курсе всех событий, которые происходят на участке. К нему вряд ли придут с заявлением, но в то же время он должен знать, поэтому обязали участковых войти во все чаты жильцов, которые существуют. На сегодня мы эту работу провели. Это колоссальная работа, но в то же время информированность у нас возросла почти в 10 раз. Сейчас граждане чаще обращаются уже к нашим участковым лично и часто высылают информацию, где машина неправильно припаркована, где нарушаются решения по выгулу собак, кошек», - отмечает министр.

Напомним, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев объяснил, как будут расширены полномочия участковых инспекторов в Казахстане.



