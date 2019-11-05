+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 0 °С
USD 388.39 EUR 432.24
RUB 6.13 CNY 55.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Каждый третий житель Германии будет иметь миграционные корни через 20 лет

5 Ноября 2019 21:44
Поделиться:
Каждый третий житель Германии будет иметь миграционные корни через 20 лет

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В ближайшие два десятилетия каждый третий житель Германии будет иметь миграционное прошлое или сам будет иммигрантом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.

Новости по теме

Булат Бакауов приглашает жителей других регионов страны переезжать в Павлодар
168 человек привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства РК Приняли нелегальных иностранных граждан: рабочие ТОО выразили недовольство в Шымкенте Почти 6 млн иностранцев ежегодно въезжают в Казахстан - Ерлан Тургумбаев

По словам руководителя отдела миграционных исследований Федерального института исследований занятости (IAB) Герберта Брюкера, к 2040 году около 35 процентов населения Германии будут иметь миграционное происхождение или сами будут мигрантами.

«В настоящее время около четверти людей в Германии имеют миграционное происхождение. Через 20 лет их будет не менее 35 процентов, но может быть и более 40 процентов», - приводятся слова Брюкера.

При этом в крупных городах доля мигрантов вырастет до 70 процентов.

Представитель IAB рассказал, что в настоящее время во Франкфурте «каждый второй человек уже имеет миграционное прошлое».

«В Берлине эта цифра составляет около 35 процентов, - отметил Брюкер. - То, что мы видим в больших городах сегодня, будет нормальным для страны в целом в будущем. А в таком городе, как Франкфурт, у нас будет от 65 до 70 процентов иммигрантов».

Считается, что у человека имеется миграционное прошлое, если он или хотя бы один из его родителей родился без немецкого гражданства.

Впрочем, подчеркнул Брюкер, который одновременно является директором берлинского Института эмпирических исследований проблем миграции и интеграции (BIM), было бы неправильно предполагать, что «меньшинство» немцев в будущем столкнется с «большинством» иммигрантов.

По его словам, немцы всегда будут самой большой группой в стране.

Германия столкнется с дальнейшей нехваткой квалифицированных рабочих и должна будет подумать о том, как заманить людей из других стран.

Согласно подсчетам Федерального института исследований занятости, до 2060 года Германии будет необходимо 400 тыс. мигрантов в год, чтобы количество работающего населения могло оставаться стабильным.

Согласно последним статистическим данным за 2018 год, около четверти жителей Германии имеют миграционное происхождение.

В 2018 году примерно 20,8 млн человек в Германии имели миграционное корни. Федеральное статистическое управление Германии заявило, что это на 2,5 процента больше по сравнению с годом ранее, когда этот показатель составлял 20,3 миллиона.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Германия,
Поделиться:

Автор:

Тимур Дюсекеев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив