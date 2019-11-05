Каждый третий житель Германии будет иметь миграционные корни через 20 лет

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В ближайшие два десятилетия каждый третий житель Германии будет иметь миграционное прошлое или сам будет иммигрантом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.

По словам руководителя отдела миграционных исследований Федерального института исследований занятости (IAB) Герберта Брюкера, к 2040 году около 35 процентов населения Германии будут иметь миграционное происхождение или сами будут мигрантами.

«В настоящее время около четверти людей в Германии имеют миграционное происхождение. Через 20 лет их будет не менее 35 процентов, но может быть и более 40 процентов», - приводятся слова Брюкера.

При этом в крупных городах доля мигрантов вырастет до 70 процентов.

Представитель IAB рассказал, что в настоящее время во Франкфурте «каждый второй человек уже имеет миграционное прошлое».

«В Берлине эта цифра составляет около 35 процентов, - отметил Брюкер. - То, что мы видим в больших городах сегодня, будет нормальным для страны в целом в будущем. А в таком городе, как Франкфурт, у нас будет от 65 до 70 процентов иммигрантов».

Считается, что у человека имеется миграционное прошлое, если он или хотя бы один из его родителей родился без немецкого гражданства.

Впрочем, подчеркнул Брюкер, который одновременно является директором берлинского Института эмпирических исследований проблем миграции и интеграции (BIM), было бы неправильно предполагать, что «меньшинство» немцев в будущем столкнется с «большинством» иммигрантов.

По его словам, немцы всегда будут самой большой группой в стране.

Германия столкнется с дальнейшей нехваткой квалифицированных рабочих и должна будет подумать о том, как заманить людей из других стран.

Согласно подсчетам Федерального института исследований занятости, до 2060 года Германии будет необходимо 400 тыс. мигрантов в год, чтобы количество работающего населения могло оставаться стабильным.

Согласно последним статистическим данным за 2018 год, около четверти жителей Германии имеют миграционное происхождение.

В 2018 году примерно 20,8 млн человек в Германии имели миграционное корни. Федеральное статистическое управление Германии заявило, что это на 2,5 процента больше по сравнению с годом ранее, когда этот показатель составлял 20,3 миллиона.