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Каждый случай смерти тщательно исследуется - Генпрокуратура РК об январских событиях

25 Января 2022 20:04
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Каждый случай смерти тщательно исследуется - Генпрокуратура РК об январских событиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По трем фактам переквалифицировали уголовные дела на убийство. Об этом сообщил заместитель начальника первой Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Также органами прокуратуры ведется работа по установлению обстоятельств гибели среди гражданского населения. По каждому случаю идет полное исследование причин смерти. В этой связи прокуроры уже по трем фактам переквалифицировали уголовные дела на убийство», - сказал Елдос Килымжанов.

В то же время спикер отметил, что приведенные данные не окончательны, работа предстоит кропотливая.

«Наряду с расследованием уголовных дел органами правопорядка осуществляется поиск и изъятие похищенного оружия. Существует возможность добровольной сдачи оружия. В свою очередь, Генеральная прокуратура гарантирует лицам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождение от уголовной ответственности. При условии, если в их действиях не содержится состав иного преступления», - добавил Елдос Килымжанов.


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#Генпрокуратура   #МВД РК   #Общество   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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