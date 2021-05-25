Каждый сельский участковый получит помощника - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за каждым участковым на селе закрепят по одному помощнику. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется за каждым участковым на селе закрепить по одному помощнику. Помощник там нужен особенно, поскольку участковый, как было отмечено, нередко является единственным представителем власти и обслуживает несколько поселков на значительном удалении от полиции», - сказал Мурат Баймукашев.

Он также добавил, что по предварительным расчетам штат участковых и их помощников может быть увеличен за счет внутренних резервов еще более чем на тысячу сотрудников (1 131).

Сейчас в штате 5 902 участковых , а помощников насчитывается более шестисот (603).

Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличат нагрузку на участковых инспекторов полиции.

«Потому что цифровые технологии позволяют и дистанционно работать с населением. Сегодня в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, областных центрах наблюдается увеличение населения за счет прибытия из сел и поселков. Если привязывать участкового к числу людей, то мы не угонимся за этим процессом», - пояснил Мурат Баймукашев.

По его информации, сегодня одному участковому в городе приходится обслуживать 2300 человек, на селе – 1800, но для доведения до этих норм необходимо еще 3500 сотрудников.