Каждый сельский участковый получит помощника - МВД РК
«Планируется за каждым участковым на селе закрепить по одному помощнику. Помощник там нужен особенно, поскольку участковый, как было отмечено, нередко является единственным представителем власти и обслуживает несколько поселков на значительном удалении от полиции», - сказал Мурат Баймукашев.
Он также добавил, что по предварительным расчетам штат участковых и их помощников может быть увеличен за счет внутренних резервов еще более чем на тысячу сотрудников (1 131).
Сейчас в штате 5 902 участковых , а помощников насчитывается более шестисот (603).
Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличат нагрузку на участковых инспекторов полиции.
«Потому что цифровые технологии позволяют и дистанционно работать с населением. Сегодня в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, областных центрах наблюдается увеличение населения за счет прибытия из сел и поселков. Если привязывать участкового к числу людей, то мы не угонимся за этим процессом», - пояснил Мурат Баймукашев.
По его информации, сегодня одному участковому в городе приходится обслуживать 2300 человек, на селе – 1800, но для доведения до этих норм необходимо еще 3500 сотрудников.