Каждый руководитель должен принять меры по повышению благосостояния граждан – Алихан Смаилов
«Однако, несмотря на внешние факторы, нам необходимо сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить наращивание темпов экономического роста. Надо максимально сконцентрироваться на качественном развитии базовых отраслей», - сказал Алихан Смаилов.
Глава Кабмина отметил, что каждый министр, аким региона и руководители национальных холдингов и компаний должны принять действенные меры по повышению благосостояния граждан за счет роста трудовых доходов, создания качественных рабочих мест.
«Важно усилить финансовую дисциплину. У ряда администраторов бюджетных программ наблюдается неосвоение бюджетных средств. Необходимо обеспечить соблюдение бюджетных параметров и эффективное распределение средств, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект. На особом контроле должно быть исполнение запланированных инвестиционных мероприятий по ремонту и реконструкции инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Все запланированные показатели социально-экономического развития должны быть достигнуты», - подчеркнул Алихан Смаилов.