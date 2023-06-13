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    11:45, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Каждый руководитель должен принять меры по повышению благосостояния граждан – Алихан Смаилов

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    Фото: t.me/Kzgovernment
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международные финансовые институты снизили прогнозы роста мировой экономики почти в 2 раза. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Однако, несмотря на внешние факторы, нам необходимо сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить наращивание темпов экономического роста. Надо максимально сконцентрироваться на качественном развитии базовых отраслей», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина отметил, что каждый министр, аким региона и руководители национальных холдингов и компаний должны принять действенные меры по повышению благосостояния граждан за счет роста трудовых доходов, создания качественных рабочих мест.

    «Важно усилить финансовую дисциплину. У ряда администраторов бюджетных программ наблюдается неосвоение бюджетных средств. Необходимо обеспечить соблюдение бюджетных параметров и эффективное распределение средств, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект. На особом контроле должно быть исполнение запланированных инвестиционных мероприятий по ремонту и реконструкции инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Все запланированные показатели социально-экономического развития должны быть достигнуты», - подчеркнул Алихан Смаилов.


    Теги:
    Правительство РК Экономика Премьер-министр РК Правительство
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