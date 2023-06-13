Каждый руководитель должен принять меры по повышению благосостояния граждан – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международные финансовые институты снизили прогнозы роста мировой экономики почти в 2 раза. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Однако, несмотря на внешние факторы, нам необходимо сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить наращивание темпов экономического роста. Надо максимально сконцентрироваться на качественном развитии базовых отраслей», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что каждый министр, аким региона и руководители национальных холдингов и компаний должны принять действенные меры по повышению благосостояния граждан за счет роста трудовых доходов, создания качественных рабочих мест.

«Важно усилить финансовую дисциплину. У ряда администраторов бюджетных программ наблюдается неосвоение бюджетных средств. Необходимо обеспечить соблюдение бюджетных параметров и эффективное распределение средств, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект. На особом контроле должно быть исполнение запланированных инвестиционных мероприятий по ремонту и реконструкции инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Все запланированные показатели социально-экономического развития должны быть достигнуты», - подчеркнул Алихан Смаилов.