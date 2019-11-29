Каждый руководитель должен ответственно выполнять работу – Бакытжан Сагинтаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чем отличаются должности акима и Премьер-Министра, поинтересовались журналисты у акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева в ходе пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До должности Премьер-Министра я также работал акимом Павлодарской области. Был акимом, Премьер-Министром и сейчас снова являюсь акимом. Нужно не уставать, не спать, а работать. Если человек не будет работать усердно, то не будет никакой пользы от занимаемой должности. Дело не в том, что ты начальник и занимаешь большую должность, каждый руководитель должен ответственно выполнять работу, потому что люди в него верят. У народа есть надежды. Когда стал акимом после должности Премьер-Министра, можно сказать, что возможности у акима больше, потому что у тебя другие взгляды, набираешься много опыта. У нас есть много проектов и стратегических планов», - рассказал Бакытжан Сагинтаев, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, ранее аким рассказал, как развивается рынок труда в городе.

Отметим, 28 июня текущего года Бакытжан Сагинтаев был назначен акимом города Алматы. С 9 сентября 2016 года по 21 февраля 2019 года занимал должность Премьер-Министр Республики Казахстан. 1 марта 2019 года был назначен Государственным секретарем Республики Казахстан.