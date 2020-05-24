Каждый регион вправе принимать решение о карантинизации пассажиров из-за рубежа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач соответствующей территории на транспорте вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции.

Сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в РК и члены их семей, прибывающие в Казахстан из-за рубежа, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 и самоизоляции на домашний карантин в течение 14 суток.

Экипажи авиакомпаний, члены локомотивных бригад подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания либо пребывания путем обзвона , при возможности видеообзвона.

Лица, прибывшие из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном транспорте и автопереходах, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 и самоизоляции на дому в течение 12 суток.

Лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском транспорте и водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов, а также транзитные водители подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 в местах пересечения границы.

Лица, работающие вахтовым методом, демобилизированные с объектов ТОО «Тенгизшевройл» по месту прибытия подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток. А лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения. Лица с отрицательным результатом на COVID-19 изолируются на дому в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в помещениях, определённых местными исполнительными органами.

Также в постановлении отмечено, что главный государственный санитарный врач соответствующей территории на транспорте вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и мире.