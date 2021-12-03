Каждый пятый ребенок в Казахстане имеет лишний вес

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане растет количество детей с лишним весом и ожирением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши исследования показали, что один из пяти детей имеет лишний вес в Казахстане. И 6% детей скоро могут пострадать проблемой ожирения. Лишний вес и ожирение в будущем могут привести к непредотвратимым заболеваниям. И это проблема также государства и общества. Им нужно будет вложить много ресурсов для того, чтобы в будущем бороться с этими заболеваниями»,- рассказал представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, руководитель странового офиса Артур ван Дизен.

По его словам, это проблема присуща не только Казахстану.

«Мы видим, что все страны где уровень жизни достигает определенного уровня комфорта, имеют такую проблему. Одна из причин, когда у детей есть доступ к быстрому и к вредному питанию. Они становятся менее физический активными, меньше двигаются. Поэтому здесь должна быть применена широкомасштабная стратегия, которая будет нацелена на информирование как самих детей, так и их родителей или лиц, ухаживающих за ними, о правильном питании.

Также мы должны облегчить детям и их родителям задачу совершить правильный выбор. Например, одним из решений было бы: кодекс поведения в супермаркетах. Например, сейчас мы наблюдаем, как ожидая своей очереди, дети стоят возле кассы. Вся нездоровая пища находиться на уровне их досягаемости. И лучше было бы, конечно, переставить местами нездоровую пищу и поднять ее выше, куда дети не могут дотянуться, а здоровую поставить на уровень их досягаемости», - отметил он.

Представитель ЮНИСЕФ в РК Артур ван Дизен привел пару примеров из успешной практики в некоторых странах.

«Это маркировка продукции, маркировка еды. Если на товарах стояли бы маркировка красного, оранжевого, желтого, зеленого цвета, они будут обозначать уровень полезности. И ребенок, покупая эту вещь, будет знать уровень вреда этого продукта.

Следующим решение связано с финансовым подходом - обложить налогом вредные продукты и напитки, которые содержат, к примеру, очень много сахара. И это только часть многомерного подхода к решению проблемы. Такой опыт был в Великобритании и это привело к двум вещам. Первое - употребление снизилось, а второй результат- производители начали менять состав своих напитков»,- сказал он.

Кроме того, спикер рассказал о том, что в ЮНИСЕФ хотели бы проработать вопросы касательно школьного питания с Министерством образования и науки РК.

«Привычки питания детей складываются как в семье, так и в школе. Для этого лучше сделать питание, которое доступно в школе, наиболее обогащенным и здоровым. Мы работали с Национальным советом общественного здравоохранения для разработки стратегии о здоровом питании. И данная стратегия сейчас находится на обсуждении в Министерстве здравоохранения РК»,- подытожил он.