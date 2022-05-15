15 Мая 2022 14:42

Каждый пятый ребенок в Казахстане имеет избыточный вес – исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Европейском регионе 59% взрослого населения и практически каждый третий ребенок живут с избыточной массой тела или ожирением. В Казахстане исследования показали, что распространенность избыточной массы тела среди детей в возрасте 6-9 лет составила 20,6%, а ожирения – 6,6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распространенность избыточной массы тела и ожирение в Европейском регионе ВОЗ достигла масштабов эпидемии и продолжает расти. В настоящее время ни одно из 53 государств-членов в регионе при сохранении нынешней динамики не сможет к 2025 году достичь глобального целевого показателя ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями», - сообщается в новом докладе о проблеме ожирения в Европейском регионе ВОЗ.

В Европейском регионе 59% взрослого населения и практически каждый третий ребенок (29% мальчиков и 27% девочек) живут с избыточной массой тела или ожирением. Распространенность ожирения среди взрослых здесь выше, чем в каком-либо другом регионе ВОЗ, кроме США.

В Казахстане в 2020 году Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК при финансовой поддержке ЮНИСЕФ провел сбор данных в рамках пятого раунда исследования COSI и базовой оценки доступа к воде, санитарии и гигиене в школах республики. Всего в национальную выборку были включены 153 школы из 14 областей и 3 городов республиканского значения: 81 городская и 72 сельские школы, обследовано 6333семей и детей.

Исследования показали, что в Казахстане в 2020 году в соответствии с критериями физического развития, распространенность избыточной массы тела среди детей в возрасте 6-9 лет составила 20,6%, а ожирения – 6,6%.

В сравнении с международными показателями, в большинстве стран, проводивших COSI в 2015-2017 годах, этот уровень был значительно выше и в среднем составлял 26,9%.

При этом распространенность избыточной массы тела среди детей, проживающих в городской местности (23,1%) значительно выше по сравнению с детьми из сельской местности ( 17,5%).

Самые высокие уровни избыточного веса и ожирения наблюдались в северных и восточных областях: Костанайской (29,3%), Восточно-Казахстанской (27,1%), Акмолинской (26,3%), Северно-Казахстанской (25,3%). А самые низкие уровни - в южных и западных регионах: Жамбылской (11,3%), Западно-Казахстанской (16,0%), Атырауской (16,5%), Алматинской (16,6%), Мангистауской (16,8%) областях и в Алматы (17,4%).

«Изучение тенденций за пять лет с 2015 по 2020 год показало, что распространенность избыточного веса и ожирения среди детей в возрасте 8 лет увеличилась, особенно среди мальчиков. Это свидетельствует о том, что распространенность избыточной массы тела и ожирения среди детей с течением времени не демонстрирует тенденцию к снижению. То есть, каждый пятый ребенок в возрасте 6-9 лет в Казахстане имеет избыточный вес или ожирение, при этом признаки повышенного питания более распространены среди мальчиков и детей, проживающих в городской местности», - пояснили в Национальном центре общественного здравоохранения.

В результате исследования установлены следующие закономерности:

1. Несмотря на проводимую работу по борьбе с детским ожирением в стране, увеличивается количество детей с избыточной массой тела и ожирением.

2. Распространенность избыточной массы тела и ожирения в большей степени проявляется у мальчиков. У девочек менее выражено это заболевание.

3. Среди детей, проживающих в городе, наиболее распространены тяжелые формы ожирения, избыточная масса тела по сравнению с сельскими детьми.

4. Дети в недостаточном объеме питаются фруктами и овощами. Одна треть детей часто употребляет сладкие напитки, четверть детей пропускает ежедневные завтраки.

5. Большинство детей ходят в школу и обратно пешком или ездят на велосипеде. Это способствует ежедневной двигательной активности.

6. Школьники не вовлечены в спортивные занятия.

7. Дети больше времени проводят перед телевизором, экраном смартфонов, других устройств.

Избыточная масса тела и ожирение входят в число ведущих причин смертности и инвалидности в Европейском регионе. По последним оценкам, ежегодно эта заболеваемость становится причиной более 1,2 млн случаев смерти, что составляет более 13% от общей смертности в регионе.

Ожирение является фактором риска многих неинфекционных заболеваний, в том числе рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и хронических респираторных заболеваний. Ожирение считается причиной, по меньшей мере, 13 видов онкологических заболеваний и с высокой вероятностью становится прямой причиной 200 тыс. новых случаев рака, ежегодно регистрируемых в регионе. Причем в ближайшие годы эта цифра будет расти.

«Избыточная масса тела и ожирение также являются главным фактором риска инвалидности. Люди с избыточной массой тела и ожирением испытывают на себе тяжелые последствия COVID-19. Во время пандемии они столкнулись с негативными изменениями в отношении потребления пищи и физической активности, которые будут влиять на здоровье населения в последующие годы, и для того, чтобы обратить эти тенденции вспять, потребуются существенные усилия», - говорится в докладе о проблеме ожирения в Европейском регионе ВОЗ.