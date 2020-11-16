Каждый пятый кандидат в депутаты Жамбылского облмаслихата – представитель молодежи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Заседание бюро политсовета Жамбылского областного филиала партии «Nur Otan» состоялось в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на повестке дня стояли вопросы формирования партийных списков а областной маслихат. Кроме этого, утверждались участники дебатов среди кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК.

Председатель областного филиала партии аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что общими силами нуротановцы должны способствовать повышению транспарентности электорального процесса.

«Выборы должны пройти при строгом соблюдении законодательных норм. «Nur Otan» обладает высоким авторитетом среди населения. Мы должны и дальше добросовестно трудиться для достижения поставленных целей», - сказал глава региона.

Глава региона поручил основательно подготовиться к проведению внеочередной 27-й конференции регионального филиала партии «Nur Otan».

Первый заместитель председателя областного филиала партии Балабек Нарбаев в своем выступлении отметил, что с 10 по 12 ноября конференции территориальных филиалов партии прошли во всех районах и в городе Таразе, участвовали в них 740 делегатов.

«На конференциях делегаты утвердили территориальные предвыборные программы партии, партийные списки кандидатов на выборы депутатов маслихатов, были избраны делегаты на внеочередную областную конференцию, а также представлены председатели и заместители предвыборных общественных штабов», - доложил Балабек Нарбаев.

Среди ста кандидатов состоялись дебаты на конференциях территориальных филиалов партии. Их рейтинговый показатель определялся методом электронного голосования делегатами конференции. Набравшие больше всего голосов станут участками дебатов среди кандидатов в партийный список Мажилиса Парламента РК. По квоте представлены также пять кандидатов от областного центра и один от каждого района, отметил спикер.

По итогам дебатов в партийный список Жамбылского областного маслихата выдвинуто 50 кандидатов. Среди них 17 женщин (34 процента), 10 молодых людей в возрасте до 35 лет (20 процентов).