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Каждый пятый интернет-абонент Казахстана находится в селе

4 Октября 2018 10:40 132
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Каждый пятый интернет-абонент Казахстана находится в селе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рост числа абонентов в сельской местности составил сразу 9% за год, при общем росте по РК - менее 1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz. 

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Число абонентов фиксированного Интернета в Казахстане практически прекратило рост, за последний год число абонентов увеличилось лишь на 0,6%, до 2,5 млн человек к августу 2018 года, по сравнению с годовым ростом к августу 2017 года на 12%.

При этом количество абонентов фиксированного Интернета в сельской местности за год подскочило на 9,2%. В результате доля села увеличилась за год с 19,1% до 20,7%.

Самое большое число абонентов фиксированного Интернета в Астане - 666,7 тыс., следом идет Алматы - 394,9 тыс., и замыкает ТОП 3 Алматинская область - 176,4 тыс.

Объем услуг интернет-связи за январь-август 2018 года составил 112,7 млрд тенге, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем услуг в сельской местности вырос за год на 5,1%, до 9,4 млрд тенге. В противовес количеству абонентов, доля села в общем объеме услуг по РК сократилась с 8,4% до 8,3%.

 

 

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Ключевые слова: Статистика, Цифровой Казахстан, Интернет, КАЗМЕДИА,
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