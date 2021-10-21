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Каждый проект прошел тщательную финансовую экспертизу - Аида Балаева о «Ұлттық рухани жаңғыру»

Автор:  
Акбота Кузекбай
21 Октября 2021, 16:04
Каждый проект прошел тщательную финансовую экспертизу - Аида Балаева о «Ұлттық рухани жаңғыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос финансирования национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» прокомментировала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многих интересует вопрос финансирования проекта, поэтому хочу сразу озвучить, что консолидированный бюджет нацпроекта составляет 119 млрд тенге. Реализуется проект до 2025 года», - заявила в ходе пресс-конференции Аида Балаева.

«Как вы понимаете, идеология – это специфическая сфера продвижения, которая всегда остается за государством. По сути, это вложение в сознание людей, отдача от которого будет проявляться практически во всех сферах жизнедеятельности общества: культуре, экономике, социальной сфере, образовании и так далее. Поэтому львиная доля этой суммы, естественно, будет выделяться из республиканского бюджета - это 110 млрд, а 9 млрд - из местного бюджета», - уточнила министр.

По словам Аиды Балаевой, каждый тенге был детально просчитан специалистами и каждый проект прошел тщательную финансовую экспертизу.

«Более того, ход реализации этих проектов будет находится на постоянном контроле. Кроме того, у нас есть хороший опыт привлечения инвестиций в виде назначения. Так, за все годы реализации спецпрограммы «Туған жер» за счет неравнодушных меценатов было построено 7 тысяч объектов на сумму 280 млрд тенге. Учитывая эту показательную практику в рамках этого проекта, мы также заложили задачу-минимум - привлечь инвестиции на сумму не менее 7 млрд тенге. Выражаю уверенность, что в ходе реализации проекта сумма увеличится в разы», - заявила министр информации и общественного развития.

Рухани жаңғыру   МИОР   Нацпроекты  
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