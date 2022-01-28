Каждый полицейский должен быть верен присяге - ветеран полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Требования к профессии полицейского заложены испокон веков. Так считает председатель первичной ветеранской организации органов внутренних дел, вице-президент Международной полицейской ассоциации, член Алматинской городской коллегии адвокатов, полковник полиции в отставке Бауыржан Рахимов. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» он рассказал, какими качествами должны обладать сотрудники правоохранительных органов, и дал свою оценку.

- Бауыржан Саринович, для начала расскажите о себе, о вашей трудовой деятельности.

- Вырос в семье учителя, закончил среднюю школу, четыре года работал, поступил на юридический факультет КазГУ. После окончания вуза был направлен в родной край - поселок Жезды Жезказганской области, работал в райисполкоме. Затем, по направлению коллектива и по своему желанию, посвятил жизнь работе в милиции, стал следователем РОВД. В 1985 году с семьей переехал в Алма-Ату, продолжил службу инспектором уголовного розыска, затем следователем. Прошел все ступени: от рядового следователя до начальника районного подразделения, управления дознания Алматы, заместителя начальника полиции Кызылординской и Мангистауской областей. Являюсь одним из первых выпускников первого факультета (по подготовке руководящих кадров) Академии МВД РК. С 2009 года на заслуженном отдыхе, затем 11 лет работал адвокатом. В настоящее время являюсь председателем первичной ветеранской организации ОВД, вице-президентом МПА (Международной полицейской ассоциации). У меня трое детей, восемь внуков.

- Учитывая ваш многолетний опыт и отношение к работе, какую оценку дали бы нынешним молодым сотрудникам полиции?

- Мне кажется, бывает, что молодые ребята идут в полицию не по своему желанию, а их толкают в первую очередь родные и близкие. Если неподготовленные ребята , не имея строевого навыка, не зная азов применения оружия, поступают в ряды полиции без прохождения армейской службы, они тяжело приспосабливаются к военизированному коллективу, им не хватает терпения, выдержки. Быстро теряют интерес к службе, при возможности начинают искать легкие пути в своей работе. Это оценка для отдельных категорий молодых сотрудников. Есть хорошо подготовленные, грамотные, трудолюбивые, по ним это сразу видно при беседе, ими я всегда горжусь.

- Вы имеете опыт работы в разных регионах. Можно ли говорить о том, что каждая область имеет свои специфические особенности, так или иначе влияющие на соблюдение и охрану правопорядка?

- Да, в действительности каждый регион имеет свои особенности в менталитете. Руководителем быть в разных регионах - это тоже школа, потому что сам учишься и учишь сотрудников. Бывают моменты, когда надо относиться к своим подчиненным по их индивидуальным качествам. От этого зависит и реализация поставленных руководством задач. Есть регионы, где сотрудники ценят свою работу, должность, есть регионы, где могут сотрудники легко уйти на другую, более высокооплачиваемую, нормированную работу.

- Профессия полицейского выходит на новый уровень, растет ее престиж, а значит, и повышаются требования к ее представителям. Какими главными качествами должен обладать человек, работающий в полиции?

- Каждый раз мы говорим о новых уровнях и престиже полицейской службы, а также о повышении требований. Почему мы должны объединить эти термины? «Сознание определяет бытие». Требования для полицейского заложены испокон веков, начиная с Конституции, с присяги, кончая множеством ведомственных приказов и положений. Уровень и престиж полицейского определяется сознательностью самого полицейского, его поведением, грамотностью, исполнением и соблюдением всех человеческих норм в обществе. Каждый полицейский должен быть верен присяге. Вы задаете вопрос, какими качествами должен обладать полицейский? Прежде чем от него требовать, мы должны быть для него гарантом. На сегодня не хватает у молодых - патриотизма, а среди сотрудников - воспитательно-идеологической функции. Сейчас все заняты бумаготворчеством. Пером не победишь преступный мир.

Мне и ветеранам ОВД, прошедшим пути становления правоохранительной системы независимого Казахстана, очевидно различие между современными полицейскими и моими коллегами, которым выпало служить стране в самый, может быть, важный момент ее истории. Преобразования, которые переживает казахстанская полиция, - сложная процедура, но они обязательно дадут результаты, если будут найдены правильные решения.

- Все помнят январские события в стране. В аше мнение: к ак действовали алматинские полицейские при беспорядках?

- Хочу сказать одно: январские события - это незабываемая трагедия для независимого Казахстана, для всего казахского народа. Виновные лица - боевики, террористы, в целом преступники - должны нести суровое наказание. От имени ветеранов ОВД выражаю глубокие соболезнования семьям безвинно погибших граждан, сотрудников полиции и военных. Считаю, алматинские полицейские при беспорядках правильно принимали решения, мужественно отстояли и защитили здание Департамента полиции и честь мундира.

- Благодарю за интервью!

