Каждый пациент становится родным – врач из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Каждого врача отделения восстановительного лечения Акмолинской многопрофильной областной больницы пациенты с легкостью могли бы назвать своей второй мамой, ведь все они учат их заново ходить, писать и говорить… Одна из таких медиков, 25 лет своей жизни посвятившая неврологии, заведующая отделением Айгулюм Темирова. О том, каким был ее путь в медицину, врач высшей категории рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».

О том, что станет врачом, Айгулюм Романовна поняла еще в школе.

«Сама я из Новосибирской области. В 10 классе, когда мне было лет 17, я попала с острым аппендицитом в хирургическое отделение. И мне так понравилась больничная атмосфера, что я решила стать медиком. После 10 класса поступала в Новосибирский университет, но плохо сдала физику, струсила, думала, что не пройду по конкурсу, и забрала документы после первого экзамена. Потом поступила в Новосибирское медучилище, окончила его, а уже, когда работала, мне предложили поехать в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве на медицинский факультет. Рискнула и поступила. Окончила его по специальности «Лечебное дело», два года у меня была клиническая ординатура по неврологии, а затем - аспирантура. Так осуществилась моя мечта», - начала рассказ медик.

В Москве А. Темирова и познакомилась с будущим супругом, так же, как и она, учившемся в Университете дружбы народов. С ним и приехала на его родину в Кокшетау.

«Здесь я с 2004 года. Сначала работала врачом-неврологом в горбольнице, затем пять лет в горполиклинике. А когда на базе МОБ открылось это реабилитационное отделение и нужен был невролог, заведующий неврологическим отделением Макшарип Мартазанов предложил мне перейти сюда. Я всегда хотела работать в стационаре, поэтому пришла с удовольствием», - сказала А. Темирова.

В отделении восстановительного лечения проходят реабилитацию пациенты с заболеванием центральной нервной системы: после инсультов, тяжелых черепно-мозговых травм, спинного мозга, нейрохирургических операций, операций на нервах, а также после ортопедических операций - переломов костей таза, конечностей и замены суставов.

Отделение рассчитано на 40 коек и никогда не пустует.

«У нас мультидисциплинарная команда, в которую, кроме меня, входят три врача-невролога, врач-психолог, логопед-афазиолог и иглотерапевт. Из физиоотделения нам помогают массажисты и инструкторы ЛФК. Единственная сложность в работе - категории пациентов. К примеру, после полушарных инсультов пациенты очень тяжелые, они не могут обслужить себя, нуждаются в постоянной медпомощи. Мы учим их заново сидеть, стоять, держать ложку, кушать, говорить. Психолог проводит большую работу, потому что почти у 40% наших пациентов постинсультная депрессия», - добавила заведующая.

В таком состоянии пациентам нужно помочь вновь найти стимул к жизни. Поэтому практически каждый медик отделения давно и сам стал психологом. Впрочем, порой все зависит от самого пациента и его стремления к жизни. Медики отмечают, что всех поступивших к ним можно разделить на две категории: «борцы» и те, кто сразу опускают руки.

Так, все отделение с улыбкой вспоминает 80-летнюю позитивную пенсионерку, которая задавала тон в палате. Женщина умудрялась танцевать после замены обоих тазобедренных суставов, заявляя всем: «Они мне, как родные!» Она передвигалась, практически не прихрамывая, и немногие могли понять, что у нее есть проблемы с суставами.

«Был еще один случай. Попал к нам как-то мальчик после тяжелой черепно-мозговой травмы. Когда его перевели на раннюю реабилитацию, конечно, его положение было ближе к тяжелому. Он сам не ел, не говорил, не мог сидеть, не контролировал ни одной функции. Единственное – показывал глазами, если ему было больно. Дефицит веса был жуткий, потому что долгое время у него был назогастральный зонд. Но это был такой уникальный случай, когда после нескольких курсов реабилитации он научился сидеть, говорить, есть и ходить с ходунками», - вспоминает доктор.

Один курс реабилитации длится 10 дней. В течение 9 месяцев человек может пройти его несколько раз с перерывом в месяц. Причем, сделать это может любой казахстанец, выбрав нужную больницу через портал.

«Самое главное, наверное, - это человеколюбие. К счастью, у нас очень хорошая команда, и все относятся к каждому поступившему на реабилитацию, как к своему родственнику. Есть пациенты, которые ездили после нас на курс реабилитации в другие города, в другие центры, имеющие лучшее оснащение, а затем возвращались к нам, говоря, что у нас совершенно другое отношение. И мы стараемся держать эту марку. Наше реабилитационное отделение было открыто в 2010 году одним из первых в РК. Ему уже 12 лет», - добавила А. Темирова.

Спросила о том, как проводит свободное время.

«Свободное время? Откуда? Сейчас, кроме основной работы, работаю еще и со студентами, которые приходят на практические занятия в отделение на курс неврологии… Вообще, знаете, я думаю, что за реабилитацией будущее. Даже в своем последнем Послании Президент сделал акцент на поддержку здравоохранения РК и в частности - отметил реабилитацию. В стране наблюдается большая инвалидизация населения как после инсультов, так и после других заболеваний. К сожалению, травматизм – удел молодых. И всех их нужно восстанавливать. Этим мы и занимаемся», - резюмировала медик.