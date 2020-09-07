Каждый объект «Тектурмаса» отражает культуру древнего Тараза - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области ознакомился с работами по реконструкции этно-исторического комплекса «Тектурмас», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тектурмас – сакральный памятник истории и культуры, одно из загадочных мест силы и паломничества в жамбылском регионе. На Тектурмасе находятся древние захоронения, которые датируют рубежом нашей эры, эпохой процветания зороастризма. Это крупнейшее зороастрийское кладбище на территории Центральной Азии. Здесь обнаружены также захоронения христиан-несторианцев первых веков нашей эры и более поздние средневековые мусульманские могилы.

Напомним, в Жамбылской области продолжаются работы по реконструкции комплекса «Тектурмас» для сохранения исторического наследия культуры и привлечения туристов в регион. В 2019 году, в связи с юбилеем Жамбылской области, здесь развернулось грандиозное строительство. 13-метровая фигура Аулие-ата - Карахана и десятиметровый Лауха (скипетр) украсили окрестности Тараза, появилась грандиозная лестница, построены смотровые площадки, были созданы другие архитектурные элементы. Появились 14 памятников в виде ханских шатров с именами правителей.

Завершен первый этап реконструкции «Тектурмаса». Для полного завершения проекта предполагается построить средневековую крепость с лавками торговцев, создать водопад, обустроить набережную, должна появиться барельефная стена с изображением Аныракайской и Атлахской битв.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в выходные дни аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил ряд городских объектов, в числе которых был этно-исторический комплекс «Тектурмас».

О том, как идет реализация второго этапа реконструкции комплекса «Тектурмас», рассказал руководитель управления архитектуры и градостроительства акимата области Арман Абдешов.

«По плану отремонтируют старую крепость, вдоль аллеи расположатся макеты исторических сооружений области. Здесь также построят набережную, искусственный водопад, объекты бизнеса. Они расположатся близ комплекса на берегу реки Талас», - проинформировал он.

Бердибек Сапарбаев отметил, что масштабное строительство, развернувшееся на территории комплекса «Тектурмас», направлено на то, чтобы этот объект стал туристически привлекательным как для соотечественников, так и для иностранцев.

«В этноисторическом комплексе удалось воплотить в жизнь уникальную архитектурную идею. Каждый объект здесь отражает культуру древнего Тараза. Архитекторы должны продумать все детали и воссоздать картину тех времен, чтобы жители смогли совершить исторический экскурс в прошлое. Комплекс должен соответствовать и современным техническим требованиям, необходимо создать комфортные условия для посетителей», - отметил аким области.

Предполагается, что больше всего туристов заинтересует панорамное батальное панно, которое будет посвящено Атлахской и Аныракайской битвам.

«Из истории мы знаем, что эти битвы сыграли большую роль в единении нашего народа. Распишите подробно историю этих битв. Молодежи надо показать, как проходили бои, какой ценой нам досталось мирное небо над головой», - обратился к архитекторам Бердибек Сапарбаев.

Ожидается, что в будущем, после реконструкции и создания инфраструктуры, этот объект станет локомотивом развития туризма в регионе, наряду с мавзолеями «Карахан», «Айша-биби» и этнографическим комплексом «Древний Тараз».

«Надо заняться организацией туристических маршрутов на комплексы «Карахан» и «Тектурмас», обучить гидов и экскурсоводов. Управлению туризма необходимо разработать стратегический план развития туризма. Жамбылская область богата историческими памятниками, которые необходимо активно рекламировать в Казахстане и за рубежом, - говорил ранее аким области Бердибек Сапарбаев.