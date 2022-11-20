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Каждый неравнодушный к судьбе страны казахстанец примет участие в выборах – Жигули Дайрабаев

20 Ноября 2022, 08:56
Каждый неравнодушный к судьбе страны казахстанец примет участие в выборах – Жигули Дайрабаев
20 Ноября 2022, 08:56

Каждый неравнодушный к судьбе страны казахстанец примет участие в выборах – Жигули Дайрабаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев высказал свое мнение по поводу президентских выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У меня очень хорошее настроение. Сегодня в нашем государстве заключительный день большой политической борьбы. Я, как гражданин Республики Казахстан, тоже пришел сегодня и сделал свой выбор. Мой выбор – чтобы жизнь каждого гражданина любимого Казахстана улучшилась, чтобы народ жил богато, занял высокое место в мировом сообществе. У нашего государства большое будущее. Конечно, я надеюсь, что каждый казахстанец, которому не безразлична судьба страны, каждый гражданин, понимающий свою ответственность перед обществом, примет участие в сегодняшних выборах, отдаст свой голос за избранного им кандидата», – сказал Ж. Дайрабаев.

Кандидат в Президенты пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия, мирной жизни.


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