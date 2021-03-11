Каждый министр и аким должны привлекать инвестиции – поручение Аскара Мамина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений по итогам социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-февраль текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый министр, аким региона и руководители национальных холдингов и компаний должны непрерывно работать над привлечением внутренних и внешних инвестиций. Каждому инвестору будут предложены индивидуальные меры поддержки, в зависимости от объема капиталовложений и приоритетности проекта. В новых условиях для поддержки субъектов предпринимательства будут реализованы меры прямого действия по трем направлениям стимулирования деловой активности. Это – обеспечение доступа к финансированию, снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к рынкам сбыта», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Он также сообщил, что по итогам января-февраля текущего года по основным показателям отмечается рост социально-экономического развития в Алматинской и Акмолинской областях.

«По 5 показателям наблюдается рост в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях и городе Шымкенте. В восьми регионах положительная динамика наблюдается по 4 показателям.Это Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области, а также города Нур-Султан и Алматы. Наименьшие показатели достигнуты в Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Поручаю министрам и акимам регионов активизировать работу, принять соответствующие меры и четко исполнять намеченные цели и задачи», - заключил Премьер.